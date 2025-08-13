Общество 13.08.2025 в 15:49

Матери двух детей из Бурятии помогли догнать выплаты

Ей неправильно подсчитали среднедушевой доход семьи
Текст: Карина Перова
Матери двух детей из Бурятии помогли догнать выплаты
Фото: архив «Номер один»
В отделении Социального фонда в Бурятии матери отказали в выплате ежемесячного пособия на двух детей. Ей ответили, что выплаты не полагаются из-за превышения среднедушевого дохода семьи.

Тогда женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в регионе Наталье Ганькиной. Выяснилось, что в расчет доходов семьи Соцфонд включил алименты, сведения о которых предоставили в Федеральной службе судебных приставов. Мать отметила, что в таком размере алименты она не получала.

«Мы инициировали проверку отделения Соцфонда, которая при повторной сверке со службой судебных приставов показала некорректное отражение алиментов на депозитных счетах заявительницы. В некоторых случаях суммы были задвоены», - рассказала детский омбудсмен.

После этого заявление женщины пересмотрели и назначили выплаты в 50% размере на год с апреля, с момента подачи заявления.
пособие дети уполномоченный

