В Бурятии прокуратура отправила главу поселения на кладбище

Житель Прибайкальского района пожаловался в прокуратуру на неприглядное состояние кладбища в селе Клочнево. Для проверки информации надзорщики выехали на место.«Выезд показал, что территория кладбища захламлена мусором. Контейнерная площадка и контейнеры для сбора и накопления отходов отсутствуют, ограждение находится в неудовлетворительном состоянии», - рассказали в прокуратуре.Для исправления ситуации прокурор внес главе Турунтаевского поселения представление. Тот отреагировал незамедлительно.«Сейчас кладбище убрано и приведено в соответствие санитарным и экологическим требованиям», - констатировали в надзорном ведомстве.