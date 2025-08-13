Общество 13.08.2025 в 16:16
В Бурятии прокуратура отправила главу поселения на кладбище
Там ему пришлось организовать уборку
Текст: Андрей Константинов
Житель Прибайкальского района пожаловался в прокуратуру на неприглядное состояние кладбища в селе Клочнево. Для проверки информации надзорщики выехали на место.
«Выезд показал, что территория кладбища захламлена мусором. Контейнерная площадка и контейнеры для сбора и накопления отходов отсутствуют, ограждение находится в неудовлетворительном состоянии», - рассказали в прокуратуре.
Для исправления ситуации прокурор внес главе Турунтаевского поселения представление. Тот отреагировал незамедлительно.
«Сейчас кладбище убрано и приведено в соответствие санитарным и экологическим требованиям», - констатировали в надзорном ведомстве.
