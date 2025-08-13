Общество 13.08.2025 в 16:17

В Бурятии женщина четыре года тратила пенсию покойной матери

Всего она украла более полумиллиона рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии женщина четыре года тратила пенсию покойной матери
Фото: архив «Номер один»
Жительница Джидинского района Бурятии четыре года тратила пенсию покойной матери. Выплаты падали на банковскую карту. 39-летнюю женщину привлекли к уголовной ответственности за кражу.

Как выяснили правоохранители, пенсионерка с 2021-го года считалась пропавшей без вести. Ее карточка находилась у дочери. Последняя, зная пин-код, ежемесячно снимала все деньги.

В мае этого года пропавшую признали умершей, в ЗАГС выдали свидетельство о смерти. Однако ее дочь намеренно не предоставила эти сведения в соответствующее учреждение и до настоящего времени продолжала транжирить чужую пенсию.

«За весь период она совершила хищение денежных средств, причинив организации, занимающейся обязательным пенсионным и социальным обеспечением, материальный ущерб в сумме более 500 000 рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело. За снятие денег с банковской карты умершей пенсионерки женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», - рассказали в МВД по Бурятии.
Теги
пенсия кража МВД

Все новости

Мэр Улан-Удэ потребовал ускорить земляные работы и благоустройство
13.08.2025 в 17:05
В Бурятии туристы замусорили Щучье озеро
13.08.2025 в 16:55
Жителям Улан-Удэ предстоит пережить масштабное отключение холодной воды
13.08.2025 в 16:33
Пожар оставил жителей Бурятии без бани, летника и гаража
13.08.2025 в 16:31
В Бурятии женщина четыре года тратила пенсию покойной матери
13.08.2025 в 16:17
В Бурятии прокуратура отправила главу поселения на кладбище
13.08.2025 в 16:16
Жительница Улан-Удэ со звериной жестокостью расправилась с младенцем
13.08.2025 в 16:01
Матери двух детей из Бурятии помогли догнать выплаты
13.08.2025 в 15:49
В Улан-Удэ самокатчик угодил под машину
13.08.2025 в 15:37
Пенсионер из Новосибирска хочет завещать квартиру кошке
13.08.2025 в 14:57
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Мэр Улан-Удэ потребовал ускорить земляные работы и благоустройство
Главам районов поручено еженедельно контролировать ремонтные работы на участках
13.08.2025 в 17:05
В Бурятии туристы замусорили Щучье озеро

Отдыхающие «прячут» мусор в воде и в кустах

13.08.2025 в 16:55
Жителям Улан-Удэ предстоит пережить масштабное отключение холодной воды
Оно продлится ровно сутки
13.08.2025 в 16:33
В Бурятии прокуратура отправила главу поселения на кладбище
Там ему пришлось организовать уборку
13.08.2025 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru