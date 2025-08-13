В Бурятии женщина четыре года тратила пенсию покойной матери

Жительница Джидинского района Бурятии четыре года тратила пенсию покойной матери. Выплаты падали на банковскую карту. 39-летнюю женщину привлекли к уголовной ответственности за кражу.Как выяснили правоохранители, пенсионерка с 2021-го года считалась пропавшей без вести. Ее карточка находилась у дочери. Последняя, зная пин-код, ежемесячно снимала все деньги.В мае этого года пропавшую признали умершей, в ЗАГС выдали свидетельство о смерти. Однако ее дочь намеренно не предоставила эти сведения в соответствующее учреждение и до настоящего времени продолжала транжирить чужую пенсию.«За весь период она совершила хищение денежных средств, причинив организации, занимающейся обязательным пенсионным и социальным обеспечением, материальный ущерб в сумме более 500 000 рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело. За снятие денег с банковской карты умершей пенсионерки женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», - рассказали в МВД по Бурятии.