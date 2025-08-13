Жителям Улан-Удэ предстоит пережить масштабное отключение холодной воды

Еще не все жители Улан-Удэ успели обрадоваться возвращению горячей воды, как горожан вновь огорошили неприятной новостью. Теперь в городе сразу на сутки отключат холодную воду.Как сообщили в «Водоканале», отключение затронет жителей всего Железнодорожного района (кроме поселков Восточный и Загорск), а также станции Дивизионная и посёлка Стеклозавод. Оно продлиться с 9 часов вечера 20 августа до 9 часов вечера 21 августа.«Запланированы работы по замене запорной арматуры на водопроводной сети. Эти работы необходимы для повышения надёжности и безопасности водопроводных систем, предотвращения возможных аварий и обеспечения стабильной подачи воды в будущем», - объяснили причину отключения в «Волоканале».Подвоз воды попавшим под отключение горожанам обещают организовать. О графике и адресах точек подвоза сообщат дополнительно.«Просим вас заранее подготовиться: запастись необходимым количеством воды, отключить бытовую технику и принять все меры для минимизации неудобств», - обратились к улан-удэнцам на предприятии.