Общество 13.08.2025 в 17:10

Бурятия с размахом отметит 200-летие Янгажинского дацана

Его построили по инициативе янгажинских казаков
Текст: Карина Перова
Бурятия с размахом отметит 200-летие Янгажинского дацана
Фото: архив «Номер один»
В Иволгинском районе Бурятии отметят 200-летие одного из самых старейших буддийских храмов России – Янгажинского дацана. Празднование состоится 7 сентября (6+).

Программа включает проведение молебна, мистерию Цам (костюмированное представление), национальное троеборье (эрын гурбан наадан), разбивание кости (hээр шаалган), а также концерт с участием творческих коллективов и артистов. На мероприятии ожидают представителей других районов.

Дацан построили в 1825 году по инициативе янгажинских казаков, он неразрывно связан с именем Даши-Доржо Этигэлова. Здесь он преподавал буддийскую философию, где впоследствии стал ширээтой ламой, а после избран XII Пандито Хамбо-ламой.

«Янгажинский дацан всегда помогал военным. В первую мировую войну отсюда ушло 200 казаков. Они получили благословение Хамбо-ламы Этигэлова и все вернулись здоровыми. Сейчас во время СВО наши земляки приходят. Здесь мы специально для них проводим молебны. Также собираем и отправляем деньги. Самое главное – мы за них молимся, каждый день читаем их имена, чтобы они возвратились в здравии и подавили все плохое», – сказал ширээтэ лама Янгажинского дацана Буда лама Цыденов.

Янгажинский дацан

ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

