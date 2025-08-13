Игорь Шутенков раскритиковал дорожников, ремонтирующих улицу Борсоева

Сегодня на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подверг резкой критике ремонт на улице Борсоева. И поручил ускорить работу на участке.– Трактор вышел, начал вскрывать. Ладно бы работа производилась: люди бы понимали, что нужно немного потерпеть – и все будет закончено. Но вышла техника, её остановили. И полдня она стояла без работы. Пробка создалась, люди теряли время и нервы! Я попрошу взять, разобрать эту ситуацию и принять решение. Ну что такое: один человек запретил работы – и все встало. Такого быть не должно! То же самое – по проспекту Победы, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Напомним, на улице Борсоева, в районе пересечения с улицей Фрунзе меняли канализацию. Вчера участке начались работы по восстановлению дорожного полотна. Сейчас на месте идет уплотнение грунта для дальнейшего асфальтирования.– Работы ведутся круглосуточно, очень плотно. Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы минимизировать неудобства для жителей города и разгрузить транспортную сеть, – отметил ведущий инженер производственно-технического отдела МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Ринчин Ширапов.Мэр города дал строгое указание – чтобы больше не было никаких простоев. Руководство Комитета по строительству должно будет следит за ходом работ ежедневно.