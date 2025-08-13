Общество 13.08.2025 в 17:15

Игорь Шутенков раскритиковал дорожников, ремонтирующих улицу Борсоева

Мэр поручил ускорить работу на участке
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подверг резкой критике ремонт на улице Борсоева. И поручил ускорить работу на участке. 

– Трактор вышел, начал вскрывать. Ладно бы работа производилась: люди бы понимали, что нужно немного потерпеть – и все будет закончено. Но вышла техника, её остановили. И полдня она стояла без работы. Пробка создалась, люди теряли время и нервы! Я попрошу взять, разобрать эту ситуацию и принять решение. Ну что такое: один человек запретил работы – и все встало. Такого быть не должно! То же самое – по проспекту Победы, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Напомним, на улице Борсоева, в районе пересечения с улицей Фрунзе меняли канализацию. Вчера участке начались работы по восстановлению дорожного полотна. Сейчас на месте идет уплотнение грунта для дальнейшего асфальтирования.

– Работы ведутся круглосуточно, очень плотно. Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы минимизировать неудобства для жителей города и разгрузить транспортную сеть, – отметил ведущий инженер производственно-технического отдела МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Ринчин Ширапов.

Мэр города дал строгое указание – чтобы больше не было никаких простоев. Руководство Комитета по строительству должно будет следит за ходом работ ежедневно.
