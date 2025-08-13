Общество 13.08.2025 в 17:37

В Улан-Удэ неизвестные испортили тропу здоровья

От рук варваров пострадала деревянная дорожка в сотых кварталах

Текст: Анастасия Величко
В соцсетях горожане рассказали о том, что неизвестные сломали перила лестницы, которая является частью тропы «Юго-Западная» в 105 мкр. столицы Бурятии.

«Не успели построить и вот что случилось и это на протяжении всей тропы здоровья. По этой лестнице гуляют и пожилые, и мамы с детьми. Родители, проводите беседы с детьми, элементарно, что такое хорошо и что плохо! В овраг весь свой мусор скинули, матрасы лежат старые, а это по любому взрослые сделали!» - написал неравнодушный горожанин в соцсетях.

Улан-удэнцы, периодически прогуливающиеся там, отмечают, что вандалы хулиганили там сравнительно недавно — еще весной все было в порядке.

Напомним, тропа Юго-Западная - популярный пешеходный маршрут, протяженностью почти пять километров, разделенный на три участка: «Каньон», «Городская миля» и «Зеленый серпантин». Она начинается в 105 квартале и проходит по живописной местности, включая смотровую площадку.

Тропа «Юго-западная» в сотых кварталах вошла в пятёрку лучших в стране в 2024 году.


Фото: соцсети

 

Теги
тропа здоровья сотые кварталы вандализм

