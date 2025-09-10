Общество 10.09.2025 в 09:00

Отказ на получение имущественного налогового вычета

Разберем основные причины
Текст: Номер один
Отказ на получение имущественного налогового вычета
Pixabay

Вопрос: «В каких случаях нельзя получить налоговый вычет на жилье?» 

Петр А.

Оформить вычет не получится, если:

- имущество досталось по наследству или в подарок;

- жилье куплено у близких родственников — родителей, детей, супругов, братьев и сестер, усыновителей, опекунов и подопечных;

- квартира частично оплачена за счет бюджета, субсидий или компании — в таком случае эта доля расходов не учитывается при расчете вычета;

- оформили право собственности до 1 января 2014 года и получили вычет;

- вы уже полностью использовали максимальную сумму, от которой рассчитывается налоговый вычет, — повторно его получить нельзя, даже если купите новое жилье.

При этом вернуть средства за ипотеку можно только один раз и на один объект недвижимости.

Когда можно получить имущественный налоговый вычет:

- если вы налоговый резидент РФ, с дохода удерживается НДФЛ;

- есть право собственности на жилье;

- оплатили покупку собственными или кредитными средствами;

- сохранили документы о приобретении жилья, например кредитный договор и выписку об уплате процентов по нему.

Если хотя бы одно из условий не выполнено — в вычете могут отказать.

Сколько можно вернуть:

- за покупку квартиры — до 260 тыс. рублей (с расходов до 2 млн рублей);

- за погашение процентов по ипотеке — до 390 тыс. рублей (с расходов до 3 млн рублей).

ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
