Отказ на получение имущественного налогового вычета
Вопрос: «В каких случаях нельзя получить налоговый вычет на жилье?»
Петр А.
Оформить вычет не получится, если:
- имущество досталось по наследству или в подарок;
- жилье куплено у близких родственников — родителей, детей, супругов, братьев и сестер, усыновителей, опекунов и подопечных;
- квартира частично оплачена за счет бюджета, субсидий или компании — в таком случае эта доля расходов не учитывается при расчете вычета;
- оформили право собственности до 1 января 2014 года и получили вычет;
- вы уже полностью использовали максимальную сумму, от которой рассчитывается налоговый вычет, — повторно его получить нельзя, даже если купите новое жилье.
При этом вернуть средства за ипотеку можно только один раз и на один объект недвижимости.
Когда можно получить имущественный налоговый вычет:
- если вы налоговый резидент РФ, с дохода удерживается НДФЛ;
- есть право собственности на жилье;
- оплатили покупку собственными или кредитными средствами;
- сохранили документы о приобретении жилья, например кредитный договор и выписку об уплате процентов по нему.
Если хотя бы одно из условий не выполнено — в вычете могут отказать.
Сколько можно вернуть:
- за покупку квартиры — до 260 тыс. рублей (с расходов до 2 млн рублей);
- за погашение процентов по ипотеке — до 390 тыс. рублей (с расходов до 3 млн рублей).