Правила хранения продуктов в холодильнике
Вопрос: «Что можно хранить в дверце холодильника?»
Роспотребнадзор разъясняет, что дверца является самой теплой частью устройства, поэтому не все продукты стоит там хранить.
Безопасно в дверце холодильника можно хранить:
1.Соусы. Закрытые упаковки с кетчупом, горчицей, соевым соусом и салатными заправками в герметичных бутылках, банках или дой-паках.
2. Пакетированные соки, газированная вода, запечатанные питьевые йогурты и растительное молоко. Главное условие – следить за целостностью упаковки. Открытые напитки, особенно молочные, лучше размещать в основной камере холодильника.
3. Масло, но при условии, что вы используете его в течение двух-трех дней. Для длительного хранения масло стоит положить в основную камеру.
4. Целые упаковки твёрдых сыров, таких как пармезан, чеддер или гауда. После распаковки сыр лучше завернуть в пергамент и переместить в более холодное место.
5. Продукты промышленного производства, такие как мед, джем и варенье, если предполагается их скорое употребление.
Помните, что правильное хранение продуктов – это залог их свежести, вкуса и питательных качеств.