Временная регистрация для студента

Вопрос: «Нужна ли студенту временная регистрация, если он приехал учиться в другой регион?»

Валентина Олеговна М.

Временная регистрация обязательна для всех, кто переезжает в другой регион больше чем на три месяца.

Временная регистрация понадобится в следующих случаях:

- если вы планируете жить в общежитии. Администрация вуза зарегистрирует вас в течение трех дней после заселения;

- если вы снимаете квартиру и планируете находиться в регионе дольше 90 дней. Тогда нужно оформить регистрацию в срок до трех месяцев.

При этом:

- назначение стипендии не зависит от регистрации по месту пребывания, но вузы могут потребовать ее, например, для социальной стипендии;

- юноши должны встать на учет в военкомате в новом городе в течение двух недель — для этого понадобится временная регистрация. Если вы студент-очник, отсрочка сохранится.

Важно знать, что для прикрепления к поликлинике по месту пребывания нужен только полис ОМС.

Временную регистрацию можно не оформлять, если вы:

- переехали в пределах одного региона, а также из городов федерального значения в область, например, из Москвы в Подмосковье;

- живете у близких родственников, которые зарегистрированы в этой квартире. Например, у родителей, бабушки и дедушки, родных братьев или сестер.

Если вы не оформите временную регистрацию, вас могут оштрафовать:

- на 3–5 тыс. рублей — в Москве и Санкт-Петербурге;

- на 2–3 тыс. рублей — в других регионах.

Подать документы на регистрацию можно:

- через администрацию вуза, если живете в общежитии;

- через собственника арендуемой квартиры, если снимаете жилье. С 91-го дня аренды владелец обязан оформить вам регистрацию. В противном случае ему грозит штраф. Сделать это можно в подразделении по вопросам миграции МВД с нотариально заверенным согласием или в присутствии собственника квартиры, а также в МФЦ.

