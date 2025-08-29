Срок годности результатов ЕГЭ

Вопрос: «Сдавал ЕГЭ в 2023 году, но никуда не подавал документы. Нужно ли в следующем году снова сдавать экзамены, если планирую поступить в вуз?»

Юрий Р.

Баллы ЕГЭ действуют пять лет, включая год сдачи экзаменов. Если вы прошли испытания в 2023 году, поступать с ними можно до конца 2027 года.

Напоминаем, что срочная служба не продлевает срок действия результатов. Например, выпускник сразу пошел в армию на год — после этого у него останется три года для поступления. Исключение - участники СВО. На время их службы срок действия баллов приостанавливается.

Если ваши результаты ЕГЭ уже неактуальны, нужно сдавать экзамены заново. Подать заявление можно до 1 февраля в региональный орган управления образованием - контакты есть на сайте Рособрнадзора.