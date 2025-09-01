Общество 01.09.2025 в 09:00

Угон автомобиля

Что делать?
Текст: Номер один
Угон автомобиля
Номер один

Вопрос: «Что делать, если неизвестные угнали автомобиль?»

Ксения Р., г. Улан-Удэ

Если вы не обнаружили автомобиль на месте, где его припарковали, сразу же:

1. Узнайте у близких, которые тоже пользуются машиной, не брали ли они авто.

2. Позвоните по номеру 112 и уточните, нет ли вашего автомобиля на штрафстоянке.

3. Если выяснилось, что автомобиль не эвакуирован на штрафстоянку, то звоните в полицию по номеру 112. После прибытия сотрудников МВД на место угона и оформления соответствующих документов обратитесь в ближайшее отделение полиции и напишите заявление об угоне. Вам понадобится паспорт и СТС. В заявлении помимо прочего стоит указать приметы угнанного ТС, какие предметы находились в салоне, отметить наличие противоугонных устройств. По возможности приложите к заявлению фото вашего автомобиля. После получите следующие документы:

- заполненный талон-уведомление о принятии заявления;

- справку об угоне ТС и постановление о возбуждении в связи с этим уголовного дела;

- акт приемки полицией СТС и ключей от автомобиля, если их у вас забрали в отделении.

4. Позвоните или напишите в страховую компанию. Специалист скажет, что делать и какие документы собрать.

Напоминаем, что УК РФ разделяет собственно угон и хищение автомобиля. Так, согласно части 1 статьи 166 УК, угон — неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения, т.е. без корыстных намерений.
То же действие, но с целью перепродажи ТС или разборки его на запчасти квалифицируется уже как кража (тайное хищение чужого имущества), меру наказания за которую определяет статья 158 УК. Изначально уголовное дело возбуждают по факту угона, а переквалифицируют по статье «Кража», если автомобиль не находят в течение 10 дней.

