В Бурятии потушили все лесные пожары

За прошедшие сутки в Бурятии новых лесных пожаров не обнаружено, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Пожар в Баунтовском эвенкийском районе ликвидирован на общей площади 709 гектаров. Он возник 5 августа вследствие удара молнии. На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности при нахождении в лесу. При обнаружении задымления или возгорания звоните на горячую линию лесной охраны - 20-44-44, - сообщили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ