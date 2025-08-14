Общество 14.08.2025 в 08:57
В Бурятии потушили все лесные пожары
Новых возгораний за прошедшие сутки тоже не обнаружено
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки в Бурятии новых лесных пожаров не обнаружено, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Пожар в Баунтовском эвенкийском районе ликвидирован на общей площади 709 гектаров. Он возник 5 августа вследствие удара молнии. На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности при нахождении в лесу. При обнаружении задымления или возгорания звоните на горячую линию лесной охраны - 20-44-44, - сообщили в РАЛХ.
Фото: РАЛХ
Тегипожары