В Бурятии 11-й десантно-штурмовой бригаде вручили орден Кутузова

Накануне в Бурятии состоялось торжественное собрание общественности, посвященное награждению 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады орденом Кутузова.«За херсонское направление наша бригада была удостоена награждения Орденом Суворова. За выполнение задач на артемовском направлении бригаде был вручён Орден Жукова. Сегодня очередное награждение соединения государственной наградой – полководческим Орденом Кутузова. Это еще одно свидетельство исключительного мужества наших ребят», - отметил глава республики Алексей Цыденов.Высокий знак отличия прикрепил к полотнищу знамени соединения заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, генерал-майор Сергей Чубарыкин. Подчеркивается, что семь военнослужащих 11-й ОГДШБр удостоены звания Героя России за подвиги на СВО. К этому высокому званию представили еще двух воинов-десантников.«Эта награда олицетворяет символ мужества, героизма и самоотверженности личного состава бригады. Чего только стоит участие в операции «Поток» – дерзкий маневр, уже ставший легендой, который показал наш боевой дух. Десантники, пройдя около 15 километров по трубопроводу диаметром 140 сантиметров, ударили в тыл противника, посеяв панику и вынудив противника бросить свои позиции. За время выполнения задач спецоперации государственными, ведомственными наградами РФ награждены более 5 тысяч наших бойцов», - сказал врио командира 11-й ОГДШБр, гвардии подполковник Виталий Ласков.