Общество 14.08.2025 в 09:05
В Бурятии 11-й десантно-штурмовой бригаде вручили орден Кутузова
В честь этого события прошло торжественное собрание общественности
Текст: Карина Перова
Накануне в Бурятии состоялось торжественное собрание общественности, посвященное награждению 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады орденом Кутузова.
«За херсонское направление наша бригада была удостоена награждения Орденом Суворова. За выполнение задач на артемовском направлении бригаде был вручён Орден Жукова. Сегодня очередное награждение соединения государственной наградой – полководческим Орденом Кутузова. Это еще одно свидетельство исключительного мужества наших ребят», - отметил глава республики Алексей Цыденов.
Высокий знак отличия прикрепил к полотнищу знамени соединения заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, генерал-майор Сергей Чубарыкин. Подчеркивается, что семь военнослужащих 11-й ОГДШБр удостоены звания Героя России за подвиги на СВО. К этому высокому званию представили еще двух воинов-десантников.
«Эта награда олицетворяет символ мужества, героизма и самоотверженности личного состава бригады. Чего только стоит участие в операции «Поток» – дерзкий маневр, уже ставший легендой, который показал наш боевой дух. Десантники, пройдя около 15 километров по трубопроводу диаметром 140 сантиметров, ударили в тыл противника, посеяв панику и вынудив противника бросить свои позиции. За время выполнения задач спецоперации государственными, ведомственными наградами РФ награждены более 5 тысяч наших бойцов», - сказал врио командира 11-й ОГДШБр, гвардии подполковник Виталий Ласков.
