Общество 14.08.2025 в 09:27

В Улан-Удэ съедутся лучшие учителя родного языка и литературы

В столице Бурятии пройдет всероссийский конкурс среди педагогов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ съедутся лучшие учителя родного языка и литературы
Фото: loon.site
В Улан-Удэ пройдет всероссийский конкурс среди учителей родного языка и литературы. Мероприятие состоится в сентябре на площадках школы № 40 и детского сада № 16 «Родничок» (18+).

В масштабном конкурсе примут участие свыше ста талантливых педагогов и воспитателей со всех уголков страны. Они будут бороться за звание победителя в течение пяти дней.

«Приём лучших представителей педагогической профессии – это не только высокая честь для нашей республики, но и большая ответственность. Поэтому в местах проведения конкурса появится специальная навигационная разметка, оборудованы пространства для участников и гостей конкурса, а также организуется изготовление сувениров», - сказала председатель комитета по образованию Анна Батурина.
Теги
всероссийский конкурс учителя

Все новости

В Бурятии компанию оштрафовали на полмиллиона за взятки
14.08.2025 в 09:54
В Бурятии возводят новую поликлинику в селе Орлик
14.08.2025 в 09:49
В Улан-Удэ съедутся лучшие учителя родного языка и литературы
14.08.2025 в 09:27
Неисправная печь спалила половину хозяйства жителей Бурятии
14.08.2025 в 09:18
Мошенники лишили пенсионерку из Улан-Удэ всех сбережений
14.08.2025 в 09:17
В Бурятии 11-й десантно-штурмовой бригаде вручили орден Кутузова
14.08.2025 в 09:05
Показатели электричества в розетках
14.08.2025 в 09:00
В Бурятии потушили все лесные пожары
14.08.2025 в 08:57
В Бурятии разразился скандал вокруг мигрантов и сертификатов от ВСГУТУ
14.08.2025 в 06:00
Прокуратура Бурятии взыщет ущерб за загрязнение реки Снежная
13.08.2025 в 18:04
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Бурятии компанию оштрафовали на полмиллиона за взятки
Представитель организации передавал деньги госинспекторам Ространснадзора
14.08.2025 в 09:54
В Бурятии возводят новую поликлинику в селе Орлик
Объект сдадут уже в этом году
14.08.2025 в 09:49
В Бурятии 11-й десантно-штурмовой бригаде вручили орден Кутузова
В честь этого события прошло торжественное собрание общественности
14.08.2025 в 09:05
Показатели электричества в розетках
Разберем интересный вопрос
14.08.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru