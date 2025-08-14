В Улан-Удэ съедутся лучшие учителя родного языка и литературы

В Улан-Удэ пройдет всероссийский конкурс среди учителей родного языка и литературы. Мероприятие состоится в сентябре на площадках школы № 40 и детского сада № 16 «Родничок» (18+).В масштабном конкурсе примут участие свыше ста талантливых педагогов и воспитателей со всех уголков страны. Они будут бороться за звание победителя в течение пяти дней.«Приём лучших представителей педагогической профессии – это не только высокая честь для нашей республики, но и большая ответственность. Поэтому в местах проведения конкурса появится специальная навигационная разметка, оборудованы пространства для участников и гостей конкурса, а также организуется изготовление сувениров», - сказала председатель комитета по образованию Анна Батурина.