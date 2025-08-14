Общество 14.08.2025 в 09:49
В Бурятии возводят новую поликлинику в селе Орлик
Объект сдадут уже в этом году
Текст: Андрей Константинов
В селе Орлик Окинского района Бурятии вовсю идет строительство новой модульной поликлиники, рассчитанной на прием 70 пациентов в сутки. Новое учреждение будет представлять собой одноэтажное здание, предназначенное для оказания медпомощи детям. Ввести его в эксплуатацию планируют в этом году.
Всего в Бурятии в этом году откроется четыре новых медучреждения. Помимо поликлиники в селе Орлик, современные медицинские центры появятся в Кырене, Хоринске и поселке Нижнеангарск. Они будут ориентированы на обслуживание взрослого населения.
Фото: Управление капитального строительства
Как сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии, на объекте уже завершены первичные этапы работ: выполнена вертикальная планировка с вывозом грунта, осуществлён монтаж временного электроснабжения, установлена стальная обвязка под модули, а также проложены канализационные трубы. На текущий момент специалисты занимаются монтажом основания под модульное здание, готовность объекта составляет 20%.
Финансирование на создание поликлиники выделено в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Активная жизнь».
Фото: Управление капитального строительства
Тегистроительство