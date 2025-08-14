Общество 14.08.2025 в 09:54
В Бурятии компанию оштрафовали на полмиллиона за взятки
Представитель организации передавал деньги госинспекторам Ространснадзора
Текст: Карина Перова
В Бурятии коммерческую организацию ООО «Сотер» оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупционное правонарушение. Напомним, представитель компании с августа 2021-го по июнь 2024 года незаконно передавал взятки госинспекторам Ространснадзора – всего 41 тысячу рублей.
Как отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, деньги он вручал за беспрепятственный проезд грузовиков без проведения контрольного взвешивания. В ведомстве возбудили дело об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица).
«По результатам его рассмотрения суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении взяткодателя рассматривается судом, в отношении взяткополучателей вынесены обвинительные приговоры», - отметили в Генпрокуратуре России.
Тегивзятка груз Ространснадзор