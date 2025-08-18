В Бурятии ждут подорожания курятины

Курятина — самое популярное мясо в России, в том числе и в нашем «мясном» регионе. Причина - в большей доступности. Так, филе сегодня реализуется в среднем за 440 - 600 рублей, грудка – 370 рублей, бедро – 250 рублей. Говядина, ранее востребованная среди покупателей республики, в Бурятии дорожала за последние годы значительно быстрее, чем курятина.В итоге население, испытывающее тяготы роста цен, в значительной степени перешло на курицу и более дешевую свинину. В 2024 году на курятину пришлось более половины (55,4% в денежном выражении) продаж ретейлеров от всего сырого мяса, сообщает «Форбс» со ссылкой на аналитическую компанию «Нильсен». Производство курятины в России в 2025 году может увеличиться еще на 3%. Кроме того, с прошлого года правительство РФ разрешило беспошлинный ввоз в Россию 140 тыс. тонн курятины для борьбы с ростом цен.Между тем, по данным «Коммерсантъ», средняя оптовая стоимость курятины в середине июля выросла на 18% год к году. Заметное увеличение — на 40% — наблюдается у фарша механической обвалки, используемого в выпуске колбас, сосисок и других полуфабрикатов. Цены на курятину и сырье на ее основе растут из-за высокого спроса. Потребители переключились на этот вид мяса, стремясь заместить дорожающую свинину, производители — из-за роста себестоимости. Тушка бройлера в опте подорожала на 18% год к году - до 185 руб./кг.По данным Министерства сельского хозяйства России, за январь-июнь 2025 года в хозяйствах всех категорий произведено более 3,5 млн тонн птицы - на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Отпускные цены производителей на мясо кур (в тушках) за год (по состоянию на 23 июля) выросли, по данным ведомства, на 5% и составили в среднем 168 руб./кг. Между тем данные за июнь не учитывают июльский скачок цен.В мясных отделах улан-удэнских супермаркетов говядина сегодня продается по цене в среднем 660 руб./кг, свинина – 440 руб./кг. Говяжья вырезка приближается к 1000 рублей, тогда как свиной окорок реализуется по 560 рублей, а свиная грудина - по 360 рублей.- Относительно недорогие цены на свинину объясняются конкуренцией между двумя крупными мясокомбинатами, работающими в Бурятии (свинокомплексы «Восточно-Сибирский» и «Николаевский»), а также массовым завозом блочного мяса от западных свиноводческих хозяйств, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Свинина у нас не дорожает, наверное, из-за того, что накрутка на цену иногородних поставщиков не очень большая. В прошлом году курица демонстрировала высокие темпы роста цен по причине подорожания импортных кормов и добавок. Тогда, кстати, был высокий курс доллара. А сегодня он упал, но появились новые проблемы, в том числе снижение потребительского спроса.Как отмечают эксперты, этой осенью цены на мясо в Бурятии также будет определять целый комплекс факторов, начиная от ситуации с кормовыми культурами и до величины ставки ЦБ и, как следствие, процентов по кредитам.Велика вероятность, что в Бурятии фермеры и производители осенью будут сокращать поголовье скота с целью вывода денег на депозиты, которые дают большую доходность. Если только ставка ЦБ не упадет более значительно, чем сейчас (18%), и вклады не потеряют сегодняшнюю высокую доходность.Кроме того, у сельчан выросли издержки на производство в связи с удорожанием стоимости оплаты труда, кормов, сельхозтехники, запчастей, топлива и др. Это вынуждает фермеров уменьшать объемы и резать скот.Кроме того, на мясном рынке, судя по всему, цены снова будут следовать в связке друг с другом. Когда подорожает курятина, потребители переключатся на мясо свинины. Затем на фоне роста спроса будет дорожать и она. А затем, если цены на говядину будут оставаться на сегодняшних уровнях, часть спроса переключится туда.Тем не менее курятина сегодня рассматривается потребителями как самое дешевое мясо, пока не потеряет своего значения в качестве самого бюджетного поставщика белка населению в период экономических неурядиц. Другой вопрос, что промышленная курица изобилует вредными веществами в своем составе, прежде всего антибиотиками и другими химическими добавками. Поэтому для того, чтобы уменьшить их содержание, диетологи рекомендуют это мясо варить и сливать раствор.- Пора вспоминать закупки в ноябре в 80-е и 90-е, когда шел забой скота и население закупало покупало мясо впрок стегнами. Тогда это было оправдано, и сейчас самое время вспомнить старые методы, — добавляет Анатолий Думнов. — Другое дело, что сейчас труднее найти тех, кто согласится продать говядину с частного подворья, поскольку при сегодняшних ценах держать скот невыгодно и хлопотно.По его словам, фермерам республики необходимо многократно увеличить финансовую поддержку, чтобы они максимально сохраняли поголовье, но пока «помощь получают далеко не все».Однако правительство республики регулярно вводит новые меры поддержки для фермеров. Так, в конце 2024 года появилась новая мера господдержки семейных ферм. Помощь предоставляется в виде субсидий на возмещение до 60% затрат на приобретение оборудования для производства, хранения и переработки продукции, техники и специализированного транспорта, а также сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и мальков рыбы.- Ранее на развитие семейных ферм невозможно было приобрести технику и поголовье за счет средств субсидий. На субсидирование части затрат семейных ферм в 2024 году выделялось 10 млн рублей, - сообщает пресс-служба Минсельхоза Бурятии.Всего в 2024 году различные меры поддержки получили 560 животноводов республики на общую сумму 294 млн рублей. Это субсидии на поддержание козоводства и овцеводства, на содержание маточного поголовья мясного КРС и на табунное коневодство, на содержание племенного скота, на покупку племенных животных.Предполагаем, что дело не только в нехватке средств и низкой рентабельности животноводства как бизнеса, а в том, что фермерство — тяжелый труд. И вкладывать в это дело свои силы и время готовы только те, кто по-настоящему этим увлечен, невзирая на навязываемую «моду» о легкой, беззаботной жизни.