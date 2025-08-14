Собранный в полночь урожай конопли аукнулся молодежи Бурятии уголовкой

Ожидая такси, чтобы доехать до Улан-Удэ накануне ночью жители Бурятии обнаружили поле конопли и решили собрать ее для личных нужд. Однако спустя всего пару минут их с двумя пакетами растительной наркоты остановил патруль ГИБДД.

- В ходе ночного дежурства в Тарбагатайском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль для проверки документов. В его салоне, помимо водителя, находились двое молодых людей. Их поведение во время проверки документов вызвало подозрение. В ответ на вопрос о наличии запрещенных веществ, юноши признались, что при себе у них имеется свежесобранная конопля,- рассказали в полиции.

Она находилась в двух полимерных пакетах. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной, общий вес которой в сухом состоянии составил около 600 граммов. Задержанными оказались двое 21-летних жителей г. Улан-Удэ. Один из молодых людей ранее уже имел судимости за кражу и незаконный оборот наркотиков.

- Подозреваемый пояснил следователю, что приехал в Тарбагатайский район вместе с приятелем для встречи со знакомыми. Около полуночи, ожидая такси до города, они заметили произрастающую на обочине дороги коноплю и приняли решение собрать ее для личного употребления. Возбуждены уголовные дела.

Фото: МВД РБ