Опасный участок дороги в Бурятии «фиксировала» неработающая камера

Ввиду участившихся случаев ДТП, участок дороги вблизи пешеходного перехода на ул. Серова в Кяхте был признан аварийно-опасным. Именно по этой причине там установили стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД в круглосуточном режиме, который, как оказалось, не работал.

Проверкой соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения занялась прокуратура Кяхтинского района.

- Установлено, что техническое средство, размещенное на дороге местного значения, неисправно. В связи с этим руководителю центра информационных технологий республики внесено представление. По результатам его рассмотрения организован ремонт комплекса, автоматическая фиксация правонарушений в области безопасности дорожного движения обеспечена, - сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура РБ