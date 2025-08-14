Общество 14.08.2025 в 11:23

Опасный участок дороги в Бурятии «фиксировала» неработающая камера

Виновников искала местная прокуратура
Текст: Елена Кокорина
Опасный участок дороги в Бурятии «фиксировала» неработающая камера

Ввиду участившихся случаев ДТП, участок дороги вблизи пешеходного перехода на ул. Серова в Кяхте был признан аварийно-опасным. Именно по этой причине там установили стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД в круглосуточном режиме, который, как оказалось, не работал.

Проверкой соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения занялась прокуратура Кяхтинского района.

- Установлено, что техническое средство, размещенное на дороге местного значения, неисправно. В связи с этим руководителю центра информационных технологий республики внесено представление. По результатам его рассмотрения организован ремонт комплекса, автоматическая фиксация правонарушений в области безопасности дорожного движения обеспечена, - сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура РБ

Теги
камера

