Общество 14.08.2025 в 11:23
В реку Баргузин в Бурятии выпустили 22,8 тысяч осетрят
Впервые молодь выращивалась на Баргузинском рыбоводном заводе
Текст: Карина Перова
Накануне в Бурятии выпустили молодь сибирского осетра в реку Баргузин. В событии приняли участие сотрудники Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», администрации Баргузинского района и Движение Первых.
В рамках государственного задания было выпущено 22,8 тысяч осетрят со средней штучной навеской 1,26 г. Впервые молодь выращивалась на Баргузинском рыбоводном заводе. Ранее подращивание осуществлялось на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе в селе Лиственничное.
На данный момент в Байкал уже выпущено более 600 тысяч осетрят. Эта рыба находится под угрозой исчезновения – вид занесен в Красную книгу России.
