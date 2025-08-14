В реку Баргузин в Бурятии выпустили 22,8 тысяч осетрят

Накануне в Бурятии выпустили молодь сибирского осетра в реку Баргузин. В событии приняли участие сотрудники Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», администрации Баргузинского района и Движение Первых.В рамках государственного задания было выпущено 22,8 тысяч осетрят со средней штучной навеской 1,26 г. Впервые молодь выращивалась на Баргузинском рыбоводном заводе. Ранее подращивание осуществлялось на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе в селе Лиственничное.На данный момент в Байкал уже выпущено более 600 тысяч осетрят. Эта рыба находится под угрозой исчезновения – вид занесен в Красную книгу России.