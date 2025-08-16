Жители Бурятии требуют запретить музыкальный фестиваль на берегу Байкала

- Начать нужно с того, кто такие байкеры 21 века. Это врачи, учителя, военнослужащие, предприниматели, инженеры, рабочие заводов и так далее. Просто они объединены любовью к мотоциклам, - рассказывает секретарь байкерского клуба Bike.All MC Дмитрий Fartovyy.











Прошедший в Выдрино музыкальный фестиваль «Байкальский берег» собрал большое количество любителей байк-культуры и тяжелого рока. Но некоторые жители поселка, где проходило мероприятие, остались совсем не рады этому событию. Они заявили, что «это было не мероприятие, а звуковой террор». Со сцены звучали нецензурные выражения, а вокруг осталось огромное количество мусора. Редакция «Номер один» поговорила с организаторами и участниками фестиваля, чтобы узнать их мнение.- Хочу поделиться возмущением по поводу так называемого международного байк-фестиваля «Байкальский берег», который проходил в поселке Выдрино, на берегу Байкала. Это было не мероприятие, а звуковой террор. Музыка (если это можно так назвать) орала на всю округу, слышали ее за много километров. Вторую ночь подряд мы не могли спать, и в итоге я вызвала полицию. Ответ был буквально такой: «Фестиваль согласован администрацией Выдрино, максимум мы съездим, попросим сделать потише». Музыка, тем не менее, продолжалась до четырех утра каждый день, - рассказывает недовольная местная жительница.С ее слов, громкость не самое страшное. Практически все, что звучало со сцены, это сплошная нецензурщина.- Почти все песни, поздравления, речь ведущих — все сопровождалось агрессивной нецензурной бранью. Это нельзя назвать культурным фестивалем. То, что наша администрация поддерживает такую музыку, тоже вызывает вопросы. Помимо этого, конечно же, повсюду остались горы мусора. Люди - в состоянии сильного опьянения, костры - в неположенных местах, машины - на корнях деревьев, и все это на берегу Байкала, который находится под охраной как объект Всемирного природного наследия, - продолжает свой рассказ женщина.Как выразилась наша собеседница, ее поразило не только то, что фестиваль разрешили, но и факт того, что местные службы при этом полностью устранились.- Вопрос даже не в том, можно ли устраивать подобное на природной территории рядом с населенными пунктами, а как такое мероприятие удается легально проводить каждый год. Это необходимо остановить. Этому не место ни рядом с Байкалом, ни рядом с поселениями. Это не отдых, не музыка и не фестиваль. Это позор на фоне одной из самых красивых и хрупких природных территорий России, - резюмирует недовольная жительница Выдрино.Возмущения выразили и отдыхающие на берегу, которые по воле случая оказались рядом с музыкальной площадкой.— Это неуважение к озеру, местным жителям и самой идее отдыха на природе. Иначе как «музыкальный террор» это не назовешь. Если вы организуете мероприятие, позаботьтесь о том, чтобы ваши песни не мешали окружающим, - написали в социальной сети отдыхающие на берегу люди.Но совсем иного мнения придерживаются участники фестиваля. Они пребывали в полном восторге.- Мы получили незабываемые впечатления, взяли бы на фестиваль своих детей. Низкий поклон организаторам. Парочка замечаний все же есть: побольше мусорных баков и туалетов.- Спасибо большое организаторам за столь крутое мероприятие.Масса эмоций останется в моих ярких воспоминаниях. Впервые побывали с мужем на таком атмосферном фестивале. Ждите в следующем году.- «Байкальский берег» завершен. Спасибо вам за эти три дня ярких эмоций. Это было мощно. Не забудьте убрать за собой природную территорию, мы должны оставить берег в чистоте. Хорошей вам дороги домой, - написали на официальной странице фестиваля его организаторы в ответ на восторженные отзывы.Большое скопление людей не обходится без происшествий. Так, у одной из участниц мероприятия украли шлем мотоциклиста.- Теперь ехать без шлема 540 км, надеюсь, тебе он понравился. Беспредел, - оставила женщина возмущенный пост на странице.Среди участников была этно-рок-группа «Нукер» из Бурятии. Мы поговорили с лидером группы Арюн Гоа (Арюна Нимаева). Арюна, напомним, - финалист телевизионного вокального конкурса «Звезда».- Мы с нетерпением ждали наступления юбилейного фестиваля «Байкальский берег». Для нас это третий байкерский фестиваль. Нас пригласил давний друг Александр Рожков. Атмосфера на фестивале пронизана байкерским духом, рок-субкультурой, адреналином и драйвом. Ты убегаешь от жизненной рутины в глубину к самому себе. Всего несколько дней, и ты уже вдохновлен, заряжен и способен свернуть горы, - делится впечатлениями участница фестиваля.Как отмечает певица, «Байкальский берег» — это не просто собрание байкеров и любителей рок-музыки, это что-то вроде духовной поддержки.- Это осознание того, что ты не один в этом суровом мире, а есть твои друзья-единомышленники, такие же простые, прямые и свободные люди. Это место, где твой сосед по палатке поделится с тобой всем и с которым в унисон вы будете подпевать «КиШам» (рок-группа «Король и шут». — Прим. ред.) из их колонки. Рокеры — простые люди без признаков снобизма и чванливости. Здесь каждый - твой брат и друг, —считает лидер группы «Нукер».Как сообщали организаторы, фестиваль «Байкальский берег» — международный. Организатор Игорь Власенко говорит, что в этом году на мероприятие приехали гости из Китая, Монголии, Белоруссии, Кореи и Сербии. Фестиваль проводится уже 20 лет. Для гостей, проехавших 1000 миль, что равнозначно 1610 км, вход был бесплатный. Для всех остальных стоимость составляла 2500 рублей с человека.Организаторы говорят, что в этом году мероприятие посетили 49 гостей из Китая.- Фестиваль дает возможность прикоснуться к мотокультуре, встретить старых и новых знакомых, пообщаться с гражданами из других стран и обменяться с ними обычаями и сувенирами. Посетить фестиваль могут не только байкеры и причастные к мотодвижению, но и все желающие. Дни проходят в общении между гостями и конкурсами с призами, а вечером проводятся концерты групп из разных городов. Участвуют в том числе и те артисты, которые только начинают свой творческий путь. Для них наш фестиваль — хорошая возможность проявить себя, - отмечает Дмитрий.В этом году фестиваль собрал около 1000 гостей, в том числе 310 человек – это жители поселка Выдрино. Организаторы уверены, что при финансовой поддержке со стороны государства фестиваль мог бы встретить не менее 5000 человек, что положительно отразилось бы на туристической отрасли.В 2023 году фестиваль проводился на частной территории недалеко от Выдрино. После проведения фестиваля организаторы проводили опрос среди местных жителей.- Мы спросили, хотели бы они, чтобы фестиваль провели у них снова. Никто из опрошенных против не был, так как подобных мероприятий, с возможностью послушать группы из Иркутска, Красноярска, Братска, Улан-Удэ в хорошем качестве, в поселении никто не проводит. В этом году в нашей группе в Telegram, в которую могли вступить все желающие, мы вновь спросили, хотели бы жители поселка Выдрино, чтобы мы и в следующем году провели фестиваль на этом месте, и нам пришли только положительные ответы, - уверяет Дмитрий.На вопрос по поводу мусора во время фестиваля организаторы ответили, что достаточно серьезно относятся к этому делу.- Во время фестиваля всем гостям выдаются пакеты, и после окончания под нашим контролем увозятся участниками фестиваля. После праздника мы делаем видеоотчет всей территории, - рассказывает организатор.На жалобы по поводу нецензурных выражений со сцены организаторы ответили, что относятся к такому явлению негативно.- В репертуаре некоторых групп могли присутствовать такие выражения, подбором групп и песен занимался арт-директор. В будущем нам придется самим тщательно подбирать репертуар. Но не стоит забывать, что у нас на центральных каналах звучат песни таких групп, как «Ленинград», где также используется ненормативная лексика. И возрастной ценз нашего фестиваля 18+, - объясняет организатор.Угодить всем невозможно, поэтому у любого события всегда найдутся как недовольные, так и те, кому все понравилось, и равнодушные. К сожалению, после любого массового скопления людей остается мусор. Сознательность по отношению к окружающей среде у нас не на должном уровне. И неважно, какой концерт проводится — рок-фестиваль или этнический. Думается, что постоянно напоминать участникам об элементарных нормах поведения на природе и обеспечении порядка после – это задача организаторов. Тогда, возможно, конфликты будут исчерпаны.Фото предоставлено организаторами фестиваля