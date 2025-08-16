Общество 16.08.2025 в 08:00
Жительница Улан-Удэ ответила за «хохла»
Суд оштрафовал участницу общедомового чата за критику национальности соседа
Текст: Дмитрий Родионов
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ оштрафовал на 10 тыс. рублей по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку улан-удэнку Евгению Занаеву. Которая и в дурном сне не могла предположить, что ее рядовая перепалка с соседом в чате вызовет международный резонанс и станет обсуждаться в российских и украинских СМИ.
Международный резонанс
Согласно материалам административного дела, опубликованного на сайте Железнодорожного суда, Занаева вступила в перепалку в групповом домовом чате со своим соседом по дому по фамилии Иваненко. В августе 2024 года она оставила несколько оскорбительных сообщений, адресованных Иваненко. «Все г… заканчивается на о», «вы все х… подлые», «я твой лайк покажу и ответишь». Поскольку оскорбления по национальному признаку были осуществлены публично и Иваненко подал заявление в правоохранительные органы, дело ушло в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ.
Как установила первая инстанция суда: «Деяние З. квалифицировано по ст. 20.3.1 КоАП РФ как действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично с использованием сети информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет».
В судебном заседании ответчик не отрицала очевидного и признала свою вину в распространении порочащих сведений в отношении соседа.
Прокуратура на суде заявила о возможности назначения штрафа.
Судья особо подчеркнула, что деяния по 20.3.1 КоАП РФ «совершаются только с прямым умыслом, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».
Вину ответчика, как отмечается в суде, доказали скриншотами, а также заключением эксперта по материалам проверки от 16 декабря 2024 года. Учитывая ряд смягчающих обстоятельств, судья назначила наказание по нижней границе – 10 тыс. рублей, тогда как максимальное по данному составу – 15 суток ареста.
Тем не менее истица подала жалобу в Верховный суд Бурятии, но апелляционная инстанция оставила постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.
Между тем, как заявила Занаева, она подала кассационную жалобу в 8-й кассационный суд общей юрисдикции.
Дело не в фамилии
Дело в том, что в ходе процесса так и не выяснена национальность истца. На первом заседании Иваненко заявил, что украинцем себя не считает. Добавим, что фамилия Иваненко и все фамилии, оканчивающиеся на «о», не говорят о том, что их носитель обязательно является украинцем.
Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко носит фамилию, оканчивающуюся на о. А в руководстве России полно чиновников с подобными фамилиями, самой известной из которых является руководитель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, которая родилась в Хмельницкой области (Украина). Среди первых заместителей руководителя администрации президента РФ это Дмитрий Козак (родом из Кировоградской области, Украина) и Сергей Кириенко. Но они себя к украинцам не причисляют. Таким образом, в целом фамилии, оканчивающиеся на «о», никак не свидетельствуют о национальной принадлежности человека.
Ранее в этом отношении было проще, когда в старых паспортах (в СССР) была графа «национальность». Но потом ее благополучно убрали и несколько запутали дело. Однако Иваненко, судя по всему, вырос в СССР и имел паспорт. И если бы судья затребовала для установления его национальности, допустим, его старый паспорт, где такая графа была, то это бы облегчило вопрос. Будь Иваненко действительно украинцем, то он бы сам принес в суд свой старый паспорт. Но там, скорее всего, в графе «национальность» было написано «русский». Соответственно, суд защитил «украинца», который, собственно говоря, «хохлом» никогда и не был. Более того, на первом заседании, по данным «Номер один», Иваненко абсолютно ничего не говорил об украинских корнях. А во-второй инстанции вдруг заявил, что его дедушка имеет украинские корни.
«Все х… подлые»
Между тем, как считает улан-удэнский адвокат Дмитрий Трушков, если бы суд указал в качестве пострадавшей стороны не конкретного человека, в частности Иваненко, а группу лиц — «х...в», то юридически это было бы точно, тогда и кассационной жалобы не было бы. Тем более что ответчик обращалась в основном к этой самой группе лиц, сообщая, что «все х… подлые».
- В первой и второй инстанциях ответчик была без защитника, но, тем не менее, она заявила, что где доказательства, что Иваненко является украинцем. Только после этого он начал утверждать о каких-то своих корнях. И судья написала, что эти доводы вообще не имеют никакого отношения к делу. А в кассационной инстанции я уже написал жалобу. Она основана не на фактических обстоятельствах дела, которые и комментировать-то не хочется, а на том, что в нем нет даже состава административного правонарушения. Ведь в двух инстанциях так и не установлено, что Иваненко является украинцем. Ни одного документа и упоминания об этом нет. Считаю, что постановление должно быть отменено и направлено на стадию подготовки дела в Улан-Удэ для сбора дополнительной информации, - подчеркнул адвокат Дмитрий Трушков.
Таким образом, решение суда первой инстанции оставило больше вопросов, чем ответов.
Хохол у военного сословия
Местный политический эксперт Григорий Тупик, комментируя решение суда, отметил, что «он удивлен тем, что это дело вообще дошло до суда, ведь выражение «хохол» уже 200 с лишним лет используется в стране, о чем свидетельствуют толковые словари Даля и Ожегова и труды классиков, от Гоголя до Достоевского».
- Запорожские казаки, как представители военного сословия, специально брили головы для рукопашного боя, оставляя чуб, хохол, отсюда же и пошло название этноса. Что тут так возбудило истца, не совсем понятно, можно было не раздувать конфликт, а договориться, - сообщил он. По его словам, «здесь не стоит искать политику, это просто какое-то недоразумение».
Евгения Занаева в разговоре с «Номер один» сообщила, что очень сожалеет о том, что в момент ссоры она наговорила своему соседу. Оказалось, что они знакомы давно, даже их дети дружат между собой. Поэтому она вышла на него, извинилась и попыталась уладить дело миром. Думается, что сосед мог поступить по-мужски, простить временную слабость оппонентки. Но тот побежал в прокуратуру жаловаться... В итоге наш регион снова оказался в центре внимания России и заграницы.
Таким образом, 8-й кассационный суд в Кемерово может либо указать на юридическое противоречие дела, либо оставить постановление в силе. Первый вариант не исключен, однако обращает на себя внимание, что решение суда в защиту «хохла» широко растиражировано в СМИ, в том числе государственных, что означает некий поворот в российско-украинском конфликте. Как рассказал «Номер один» улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов, он, напротив, видит в деле «четкую федеральную повестку».
- То, что данный, крайне незначительный случай в далекой глубинке вдруг получил максимальную федеральную огласку, означает кардинальный разворот в политике. Судя по всему, принято решение максимально снижать градус риторики «диванных патриотов», поскольку это приняло крайне опасные размеры». Как отмечает эксперт, «вооруженный конфликт постепенно выдыхается, впереди вопросы мирного урегулирования и восстановления земель. И стране предстоит жить с новыми территориями, где большинство населения являются этническими украинцами, и им дается сигнал, что любые нападки на их национальность будут преследоваться вначале в административном, а затем и в уголовном порядке, - сообщил общественник.
По его словам, «сейчас очень будут напрягаться некоторые блогеры, которые ранее не стеснялись в выражениях, и теперь им станет некомфортно, поскольку прецедент есть, и сегодня их высказывания могут преследоваться правоохранительными органами». Кроме того, штрафы могут заметно пополнить испытывающую сложности казну – здесь просто поле непаханное.
Кроме того, наблюдатели отмечают, что в целом генерация ненависти в домовых и прочих чатах достигла «неслыханных масштабов, а оскорбление той или иной национальности легко может быть перенесено на другие группы, что опасно с точки зрения стабильности межнациональных отношений». С этим решено заканчивать.
Фамилии участников процесса изменены.
Международный резонанс
Согласно материалам административного дела, опубликованного на сайте Железнодорожного суда, Занаева вступила в перепалку в групповом домовом чате со своим соседом по дому по фамилии Иваненко. В августе 2024 года она оставила несколько оскорбительных сообщений, адресованных Иваненко. «Все г… заканчивается на о», «вы все х… подлые», «я твой лайк покажу и ответишь». Поскольку оскорбления по национальному признаку были осуществлены публично и Иваненко подал заявление в правоохранительные органы, дело ушло в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ.
Как установила первая инстанция суда: «Деяние З. квалифицировано по ст. 20.3.1 КоАП РФ как действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично с использованием сети информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет».
В судебном заседании ответчик не отрицала очевидного и признала свою вину в распространении порочащих сведений в отношении соседа.
Прокуратура на суде заявила о возможности назначения штрафа.
Судья особо подчеркнула, что деяния по 20.3.1 КоАП РФ «совершаются только с прямым умыслом, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».
Вину ответчика, как отмечается в суде, доказали скриншотами, а также заключением эксперта по материалам проверки от 16 декабря 2024 года. Учитывая ряд смягчающих обстоятельств, судья назначила наказание по нижней границе – 10 тыс. рублей, тогда как максимальное по данному составу – 15 суток ареста.
Тем не менее истица подала жалобу в Верховный суд Бурятии, но апелляционная инстанция оставила постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.
Между тем, как заявила Занаева, она подала кассационную жалобу в 8-й кассационный суд общей юрисдикции.
Дело не в фамилии
Дело в том, что в ходе процесса так и не выяснена национальность истца. На первом заседании Иваненко заявил, что украинцем себя не считает. Добавим, что фамилия Иваненко и все фамилии, оканчивающиеся на «о», не говорят о том, что их носитель обязательно является украинцем.
Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко носит фамилию, оканчивающуюся на о. А в руководстве России полно чиновников с подобными фамилиями, самой известной из которых является руководитель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, которая родилась в Хмельницкой области (Украина). Среди первых заместителей руководителя администрации президента РФ это Дмитрий Козак (родом из Кировоградской области, Украина) и Сергей Кириенко. Но они себя к украинцам не причисляют. Таким образом, в целом фамилии, оканчивающиеся на «о», никак не свидетельствуют о национальной принадлежности человека.
Ранее в этом отношении было проще, когда в старых паспортах (в СССР) была графа «национальность». Но потом ее благополучно убрали и несколько запутали дело. Однако Иваненко, судя по всему, вырос в СССР и имел паспорт. И если бы судья затребовала для установления его национальности, допустим, его старый паспорт, где такая графа была, то это бы облегчило вопрос. Будь Иваненко действительно украинцем, то он бы сам принес в суд свой старый паспорт. Но там, скорее всего, в графе «национальность» было написано «русский». Соответственно, суд защитил «украинца», который, собственно говоря, «хохлом» никогда и не был. Более того, на первом заседании, по данным «Номер один», Иваненко абсолютно ничего не говорил об украинских корнях. А во-второй инстанции вдруг заявил, что его дедушка имеет украинские корни.
«Все х… подлые»
Между тем, как считает улан-удэнский адвокат Дмитрий Трушков, если бы суд указал в качестве пострадавшей стороны не конкретного человека, в частности Иваненко, а группу лиц — «х...в», то юридически это было бы точно, тогда и кассационной жалобы не было бы. Тем более что ответчик обращалась в основном к этой самой группе лиц, сообщая, что «все х… подлые».
- В первой и второй инстанциях ответчик была без защитника, но, тем не менее, она заявила, что где доказательства, что Иваненко является украинцем. Только после этого он начал утверждать о каких-то своих корнях. И судья написала, что эти доводы вообще не имеют никакого отношения к делу. А в кассационной инстанции я уже написал жалобу. Она основана не на фактических обстоятельствах дела, которые и комментировать-то не хочется, а на том, что в нем нет даже состава административного правонарушения. Ведь в двух инстанциях так и не установлено, что Иваненко является украинцем. Ни одного документа и упоминания об этом нет. Считаю, что постановление должно быть отменено и направлено на стадию подготовки дела в Улан-Удэ для сбора дополнительной информации, - подчеркнул адвокат Дмитрий Трушков.
Таким образом, решение суда первой инстанции оставило больше вопросов, чем ответов.
Хохол у военного сословия
Местный политический эксперт Григорий Тупик, комментируя решение суда, отметил, что «он удивлен тем, что это дело вообще дошло до суда, ведь выражение «хохол» уже 200 с лишним лет используется в стране, о чем свидетельствуют толковые словари Даля и Ожегова и труды классиков, от Гоголя до Достоевского».
- Запорожские казаки, как представители военного сословия, специально брили головы для рукопашного боя, оставляя чуб, хохол, отсюда же и пошло название этноса. Что тут так возбудило истца, не совсем понятно, можно было не раздувать конфликт, а договориться, - сообщил он. По его словам, «здесь не стоит искать политику, это просто какое-то недоразумение».
Евгения Занаева в разговоре с «Номер один» сообщила, что очень сожалеет о том, что в момент ссоры она наговорила своему соседу. Оказалось, что они знакомы давно, даже их дети дружат между собой. Поэтому она вышла на него, извинилась и попыталась уладить дело миром. Думается, что сосед мог поступить по-мужски, простить временную слабость оппонентки. Но тот побежал в прокуратуру жаловаться... В итоге наш регион снова оказался в центре внимания России и заграницы.
Таким образом, 8-й кассационный суд в Кемерово может либо указать на юридическое противоречие дела, либо оставить постановление в силе. Первый вариант не исключен, однако обращает на себя внимание, что решение суда в защиту «хохла» широко растиражировано в СМИ, в том числе государственных, что означает некий поворот в российско-украинском конфликте. Как рассказал «Номер один» улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов, он, напротив, видит в деле «четкую федеральную повестку».
- То, что данный, крайне незначительный случай в далекой глубинке вдруг получил максимальную федеральную огласку, означает кардинальный разворот в политике. Судя по всему, принято решение максимально снижать градус риторики «диванных патриотов», поскольку это приняло крайне опасные размеры». Как отмечает эксперт, «вооруженный конфликт постепенно выдыхается, впереди вопросы мирного урегулирования и восстановления земель. И стране предстоит жить с новыми территориями, где большинство населения являются этническими украинцами, и им дается сигнал, что любые нападки на их национальность будут преследоваться вначале в административном, а затем и в уголовном порядке, - сообщил общественник.
По его словам, «сейчас очень будут напрягаться некоторые блогеры, которые ранее не стеснялись в выражениях, и теперь им станет некомфортно, поскольку прецедент есть, и сегодня их высказывания могут преследоваться правоохранительными органами». Кроме того, штрафы могут заметно пополнить испытывающую сложности казну – здесь просто поле непаханное.
Кроме того, наблюдатели отмечают, что в целом генерация ненависти в домовых и прочих чатах достигла «неслыханных масштабов, а оскорбление той или иной национальности легко может быть перенесено на другие группы, что опасно с точки зрения стабильности межнациональных отношений». С этим решено заканчивать.
Фамилии участников процесса изменены.
Тегиоскорбление конфликт