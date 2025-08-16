Жительница Улан-Удэ ответила за «хохла»

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ оштрафовал на 10 тыс. рублей по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку улан-удэнку Евгению Занаеву. Которая и в дурном сне не могла предположить, что ее рядовая перепалка с соседом в чате вызовет международный резонанс и станет обсуждаться в российских и украинских СМИ.Согласно материалам административного дела, опубликованного на сайте Железнодорожного суда, Занаева вступила в перепалку в групповом домовом чате со своим соседом по дому по фамилии Иваненко. В августе 2024 года она оставила несколько оскорбительных сообщений, адресованных Иваненко. «Все г… заканчивается на о», «вы все х… подлые», «я твой лайк покажу и ответишь». Поскольку оскорбления по национальному признаку были осуществлены публично и Иваненко подал заявление в правоохранительные органы, дело ушло в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ.Как установила первая инстанция суда: «Деяние З. квалифицировано по ст. 20.3.1 КоАП РФ как действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично с использованием сети информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет».В судебном заседании ответчик не отрицала очевидного и признала свою вину в распространении порочащих сведений в отношении соседа.Прокуратура на суде заявила о возможности назначения штрафа.Судья особо подчеркнула, что деяния по 20.3.1 КоАП РФ «совершаются только с прямым умыслом, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».Вину ответчика, как отмечается в суде, доказали скриншотами, а также заключением эксперта по материалам проверки от 16 декабря 2024 года. Учитывая ряд смягчающих обстоятельств, судья назначила наказание по нижней границе – 10 тыс. рублей, тогда как максимальное по данному составу – 15 суток ареста.Тем не менее истица подала жалобу в Верховный суд Бурятии, но апелляционная инстанция оставила постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.Между тем, как заявила Занаева, она подала кассационную жалобу в 8-й кассационный суд общей юрисдикции.Дело в том, что в ходе процесса так и не выяснена национальность истца. На первом заседании Иваненко заявил, что украинцем себя не считает. Добавим, что фамилия Иваненко и все фамилии, оканчивающиеся на «о», не говорят о том, что их носитель обязательно является украинцем.Например, президент Белоруссии Александр Лукашенко носит фамилию, оканчивающуюся на о. А в руководстве России полно чиновников с подобными фамилиями, самой известной из которых является руководитель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, которая родилась в Хмельницкой области (Украина). Среди первых заместителей руководителя администрации президента РФ это Дмитрий Козак (родом из Кировоградской области, Украина) и Сергей Кириенко. Но они себя к украинцам не причисляют. Таким образом, в целом фамилии, оканчивающиеся на «о», никак не свидетельствуют о национальной принадлежности человека.Ранее в этом отношении было проще, когда в старых паспортах (в СССР) была графа «национальность». Но потом ее благополучно убрали и несколько запутали дело. Однако Иваненко, судя по всему, вырос в СССР и имел паспорт. И если бы судья затребовала для установления его национальности, допустим, его старый паспорт, где такая графа была, то это бы облегчило вопрос. Будь Иваненко действительно украинцем, то он бы сам принес в суд свой старый паспорт. Но там, скорее всего, в графе «национальность» было написано «русский». Соответственно, суд защитил «украинца», который, собственно говоря, «хохлом» никогда и не был. Более того, на первом заседании, по данным «Номер один», Иваненко абсолютно ничего не говорил об украинских корнях. А во-второй инстанции вдруг заявил, что его дедушка имеет украинские корни.Между тем, как считает улан-удэнский адвокат Дмитрий Трушков, если бы суд указал в качестве пострадавшей стороны не конкретного человека, в частности Иваненко, а группу лиц — «х...в», то юридически это было бы точно, тогда и кассационной жалобы не было бы. Тем более что ответчик обращалась в основном к этой самой группе лиц, сообщая, что «все х… подлые».- В первой и второй инстанциях ответчик была без защитника, но, тем не менее, она заявила, что где доказательства, что Иваненко является украинцем. Только после этого он начал утверждать о каких-то своих корнях. И судья написала, что эти доводы вообще не имеют никакого отношения к делу. А в кассационной инстанции я уже написал жалобу. Она основана не на фактических обстоятельствах дела, которые и комментировать-то не хочется, а на том, что в нем нет даже состава административного правонарушения. Ведь в двух инстанциях так и не установлено, что Иваненко является украинцем. Ни одного документа и упоминания об этом нет. Считаю, что постановление должно быть отменено и направлено на стадию подготовки дела в Улан-Удэ для сбора дополнительной информации, - подчеркнул адвокат Дмитрий Трушков.Таким образом, решение суда первой инстанции оставило больше вопросов, чем ответов.Местный политический эксперт Григорий Тупик, комментируя решение суда, отметил, что «он удивлен тем, что это дело вообще дошло до суда, ведь выражение «хохол» уже 200 с лишним лет используется в стране, о чем свидетельствуют толковые словари Даля и Ожегова и труды классиков, от Гоголя до Достоевского».- Запорожские казаки, как представители военного сословия, специально брили головы для рукопашного боя, оставляя чуб, хохол, отсюда же и пошло название этноса. Что тут так возбудило истца, не совсем понятно, можно было не раздувать конфликт, а договориться, - сообщил он. По его словам, «здесь не стоит искать политику, это просто какое-то недоразумение».Евгения Занаева в разговоре с «Номер один» сообщила, что очень сожалеет о том, что в момент ссоры она наговорила своему соседу. Оказалось, что они знакомы давно, даже их дети дружат между собой. Поэтому она вышла на него, извинилась и попыталась уладить дело миром. Думается, что сосед мог поступить по-мужски, простить временную слабость оппонентки. Но тот побежал в прокуратуру жаловаться... В итоге наш регион снова оказался в центре внимания России и заграницы.Таким образом, 8-й кассационный суд в Кемерово может либо указать на юридическое противоречие дела, либо оставить постановление в силе. Первый вариант не исключен, однако обращает на себя внимание, что решение суда в защиту «хохла» широко растиражировано в СМИ, в том числе государственных, что означает некий поворот в российско-украинском конфликте. Как рассказал «Номер один» улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов, он, напротив, видит в деле «четкую федеральную повестку».- То, что данный, крайне незначительный случай в далекой глубинке вдруг получил максимальную федеральную огласку, означает кардинальный разворот в политике. Судя по всему, принято решение максимально снижать градус риторики «диванных патриотов», поскольку это приняло крайне опасные размеры». Как отмечает эксперт, «вооруженный конфликт постепенно выдыхается, впереди вопросы мирного урегулирования и восстановления земель. И стране предстоит жить с новыми территориями, где большинство населения являются этническими украинцами, и им дается сигнал, что любые нападки на их национальность будут преследоваться вначале в административном, а затем и в уголовном порядке, - сообщил общественник.По его словам, «сейчас очень будут напрягаться некоторые блогеры, которые ранее не стеснялись в выражениях, и теперь им станет некомфортно, поскольку прецедент есть, и сегодня их высказывания могут преследоваться правоохранительными органами». Кроме того, штрафы могут заметно пополнить испытывающую сложности казну – здесь просто поле непаханное.Кроме того, наблюдатели отмечают, что в целом генерация ненависти в домовых и прочих чатах достигла «неслыханных масштабов, а оскорбление той или иной национальности легко может быть перенесено на другие группы, что опасно с точки зрения стабильности межнациональных отношений». С этим решено заканчивать.