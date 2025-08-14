Житель Бурятии встрял по полной за дачу взятки директору школы

Жителя Бурятии осудили за дачу взятки директору одной из школ. Подконтрольная ему организация заключила с общеобразовательным учреждением договор по капремонту холодного и горячего водоснабжения.В один из дней директор школы потребовал от мужчины передать ему 185 тысяч рублей в качестве благодарности за беспрепятственную приемку работ и общее покровительство. Последний согласился и вручил деньги через посредника. После он предстал перед судом.«Было возбуждено два исполнительных производства, одно – по взысканию в доход государства денежной суммы, эквивалентной сумме приведенной взятки в размере 185 тыс. рублей (на сегодняшний день окончено фактическим исполнением). Второе – по взысканию штрафа в размере четырехкратной суммы взятки в сумме 740 тыс. рублей, оно находится на исполнении», - сказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.Также в отношении должника действует временное ограничение на выезд за пределы страны, запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств и недвижимого имущества, которые принадлежат ему на праве собственности. После полного погашения задолженности все ограничения с мужчины снимут.