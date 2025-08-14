Общество 14.08.2025 в 12:03

Житель Бурятии встрял по полной за дачу взятки директору школы

Деньги с него потребовали за приемку работ и общее покровительство
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии встрял по полной за дачу взятки директору школы
Фото: архив «Номер один»
Жителя Бурятии осудили за дачу взятки директору одной из школ. Подконтрольная ему организация заключила с общеобразовательным учреждением договор по капремонту холодного и горячего водоснабжения.

В один из дней директор школы потребовал от мужчины передать ему 185 тысяч рублей в качестве благодарности за беспрепятственную приемку работ и общее покровительство. Последний согласился и вручил деньги через посредника. После он предстал перед судом.

«Было возбуждено два исполнительных производства, одно – по взысканию в доход государства денежной суммы, эквивалентной сумме приведенной взятки в размере 185 тыс. рублей (на сегодняшний день окончено фактическим исполнением). Второе – по взысканию штрафа в размере четырехкратной суммы взятки в сумме 740 тыс. рублей, оно находится на исполнении», - сказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Также в отношении должника действует временное ограничение на выезд за пределы страны, запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств и недвижимого имущества, которые принадлежат ему на праве собственности. После полного погашения задолженности все ограничения с мужчины снимут.
Теги
дача взятки судебные приставы

Все новости

В Бурятии вышли первые серии новых «Советов Будамшуу»
14.08.2025 в 12:54
Незрячий музыкант из Бурятии посвятил песню погибшим морякам-подводникам
14.08.2025 в 12:38
В Бурятии ограбили бармена, хитростью спровадив ее с рабочего места
14.08.2025 в 12:05
Житель Бурятии встрял по полной за дачу взятки директору школы
14.08.2025 в 12:03
В реку Баргузин в Бурятии выпустили 22,8 тысяч осетрят
14.08.2025 в 11:23
Опасный участок дороги в Бурятии «фиксировала» неработающая камера
14.08.2025 в 11:23
В Бурятии делец устроил стихийный скотомогильник
14.08.2025 в 10:39
Собранный в полночь урожай конопли аукнулся молодежи Бурятии уголовкой
14.08.2025 в 10:29
В Улан-Удэ «Ниссан» слетел в кювет, уходя от столкновения
14.08.2025 в 10:29
В Бурятии компанию оштрафовали на полмиллиона за взятки
14.08.2025 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Бурятии вышли первые серии новых «Советов Будамшуу»
Сериал от известных кавээнщиков расскажет, как не попасть на уловки мошенников
14.08.2025 в 12:54
Незрячий музыкант из Бурятии посвятил песню погибшим морякам-подводникам
25 лет назад потерпела катастрофу атомная подлодка – внутри находились 118 человек
14.08.2025 в 12:38
В реку Баргузин в Бурятии выпустили 22,8 тысяч осетрят
Впервые молодь выращивалась на Баргузинском рыбоводном заводе
14.08.2025 в 11:23
Опасный участок дороги в Бурятии «фиксировала» неработающая камера
Виновников искала местная прокуратура
14.08.2025 в 11:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru