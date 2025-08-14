Общество 14.08.2025 в 12:54
В Бурятии вышли первые серии новых «Советов Будамшуу»
Сериал от известных кавээнщиков расскажет, как не попасть на уловки мошенников
Текст: Иван Иванов
В Бурятии вышли первые серии нового сезона сериала «Как не стать жертвой. Советы Будамшуу» (6+). В нем народный бурятский герой Будамшуу расскажет о мошеннических схемах и о том, как не попасть на удочку аферистов. Роль колоритного героя исполняет Жаргал Бадмацыренов, идея и сценарий разработаны Чингисом Болотовым и Аюуром Бат.
- Каждый год мошенники совершенствуют свои схемы и находят способы обмануть в том числе и жителей Бурятии. Еженедельно новости пестрят сообщениями об очередных случаях. Интернет-преступники забирают миллионы, получают квартиры доверчивых людей, запугивают и издеваются над своими жертвами. Мы снимаем сериал «Как не стать жертвой. Советы Будамшуу», чтобы таких случаев стало как можно меньше. В шутливой форме, простым и доступным языком сериал объясняет, как не попасться на удочку мошенников. Делитесь роликами с друзьями и помните, что каждый обманутый когда-то считал — его точно не проведут, - рассказал Чингис Болотов.
Среди множества знакомых лиц в сериале зрители непременно увидят бурятских кавээнщиков, которые отыграли роли мошенников и обманутых граждан. Всего АНО «Событие» готовит 10 выпусков сериала, в каждой из которых зрители узнают о новых преступных схемах, которые используют мошенники.
Почему люди доверяют звонящим незнакомцам? Могут ли вам позвонить из ФСБ и как стать спецагентом, обманывающим аферистов? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в третьем сезоне сериала. Эпизоды будут выходить в социальных сетях.
Проект выходит при поддержке и содействии МВД по Республике Бурятии, а также с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Тегисериал мошенничество