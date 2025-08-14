Незрячий музыкант из Бурятии посвятил песню погибшим морякам-подводникам

Незрячий автор-исполнитель из поселка Онохой Заиграевского района Бурятии Алексей Асхадуллин сочинил песню в честь моряков-подводников, погибших при катастрофе атомной подлодки «Курск».Трагедия произошла 25 лет назад в Баренцевом море. Атомный подводный ракетный крейсер затонул 12 августа 2000 года во время проведения совместных российско-американских учений. В результате погибли 118 моряков.«Светлая память и вечная воинская слава нашим морякам-подводникам», - сказал музыкант.