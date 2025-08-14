Общество 14.08.2025 в 12:38
Незрячий музыкант из Бурятии посвятил песню погибшим морякам-подводникам
25 лет назад потерпела катастрофу атомная подлодка – внутри находились 118 человек
Текст: Карина Перова
Незрячий автор-исполнитель из поселка Онохой Заиграевского района Бурятии Алексей Асхадуллин сочинил песню в честь моряков-подводников, погибших при катастрофе атомной подлодки «Курск».
Трагедия произошла 25 лет назад в Баренцевом море. Атомный подводный ракетный крейсер затонул 12 августа 2000 года во время проведения совместных российско-американских учений. В результате погибли 118 моряков.
«Светлая память и вечная воинская слава нашим морякам-подводникам», - сказал музыкант.
Тегипесня моряки-подводники