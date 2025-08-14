Общество 14.08.2025 в 13:50

В Улан-Удэ то исчезает, то появляется яма на Лебедева

Провал образовывается на дороге в районе арки из труб
Текст: Карина Перова
Фото: паблик «Аноним 03»
В Улан-Удэ внимательные горожане заметили яму на дороге по улице Лебедева. Провал на проезжей части (пока небольшой) образовался в районе арки из труб.

«Притом провал несколько раз засыпали, он образуется снова, сверху в асфальте дыра размером с мячик, но глубина более метра, издалека не видно и не огорожено», - написал улан-удэнец в паблике «Аноним 03».

Житель добавил, что из-за ямы можно повредить подвеску авто.
Теги
яма Лебедева дорога

ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

