Общество 14.08.2025 в 13:50
В Улан-Удэ то исчезает, то появляется яма на Лебедева
Провал образовывается на дороге в районе арки из труб
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ внимательные горожане заметили яму на дороге по улице Лебедева. Провал на проезжей части (пока небольшой) образовался в районе арки из труб.
«Притом провал несколько раз засыпали, он образуется снова, сверху в асфальте дыра размером с мячик, но глубина более метра, издалека не видно и не огорожено», - написал улан-удэнец в паблике «Аноним 03».
Житель добавил, что из-за ямы можно повредить подвеску авто.
