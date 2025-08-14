В Улан-Удэ то исчезает, то появляется яма на Лебедева

В Улан-Удэ внимательные горожане заметили яму на дороге по улице Лебедева. Провал на проезжей части (пока небольшой) образовался в районе арки из труб.«Притом провал несколько раз засыпали, он образуется снова, сверху в асфальте дыра размером с мячик, но глубина более метра, издалека не видно и не огорожено», - написал улан-удэнец в паблике «Аноним 03».Житель добавил, что из-за ямы можно повредить подвеску авто.