Общество 14.08.2025 в 14:43

Мэр Улан-Удэ обязал усилить меры безопасности в школах

Особое внимание Игорь Шутенков поручил уделить дорожной безопасности
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ обязал усилить меры безопасности в школах
Фото: архив «Номер один»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании дал ряд поручений по усилению мер безопасности детей в школах города накануне начала нового учебного года.

– Во-первых, детишки собираются в город, возвращаются от родственников, из лагерей и так далее. Надо уже сейчас начинать проводить профилактические мероприятия с нашими учениками. Прошу подключить и МВД, и ГО и ЧС, – сказал на планерном совещании мэр Улан-Удэ.

Комитету образования поручено провести профилактические мероприятия с участием сотрудников школ, родителей и, конечно, детей. А также усилить готовность к форс-мажорным ситуациям – провести инструктажи с директорами и педагогами, обновить памятки и алгоритмы действий, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств образовательный процесс не прерывался. Комитет по транспорту обязали обновить разметку у школ. 

Особое внимание Игорь Шутенков указал уделить дорожной безопасности. В частности, в рамках операции «Пешеход» напомнить детям правила перехода дороги. 

Как отметили в мэрии, все меры направлены на то, чтобы 1 сентября школьники начали учебный год в комфортной и безопасной обстановке.
