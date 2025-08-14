Общество 14.08.2025 в 15:15

Житель Бурятии воспользовался чужой симкой и оформил три микрозайма

Он залез на чужой аккаунт в «Госуслугах»
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»
Житель Селенгинского района Бурятии предстал перед судом за неправомерный доступ к информации. Мужчина воспользовался чужой симкой и оформил три микрозайма.

Все произошло еще в июле 2023 года. Сельчанин попросил сим-карту с телефона, найденного его другом, чтобы посмотреть, кому она принадлежит. Он планировал оформить через нее микрозайм, при этом приятелю о своих планах не рассказал.

После мужчина вставил симку в свой телефон и через приложение «Госуслуги» (путем внесения данных через смс) зашел на чужой аккаунт, принадлежащий женщине. Затем оформил три микрозайма на общую сумму 18 тысяч рублей. Деньги он перевел на свою банковскую карту и потратил на личные нужды.

«Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок четыре месяца с удержанием 10% из заработной платы осуждённого в доход государства», - рассказали в Гусиноозерском городском суде.
