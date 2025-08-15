В Бурятии большевики пустили под откос бюджет целого района

В Бичурском районе разворачивается настоящая драма: прокуратура через суд заставляет местную администрацию вложить миллионы в полуразрушенный дом, где 100 лет назад собирались подпольщики-большевики. Муниципалитет, чьи собственные доходы бюджета не превышают и 200 млн рублей, умоляет об отсрочке. А корень проблемы – в массовом присвоении статуса «памятников» при прежнем руководстве Бурятии, надеявшемся на федеральные деньги. Теперь районы вынуждены расплачиваться за эту авантюру.Еще в январе 2022 года Бичурский районный суд вынес вердикт: срочно спасать объект культурного наследия регионального значения – «дом, где в 1918 - 1919 гг. работала подпольная организация большевиков». На МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» возложили ряд обязанностей: установить информационную доску о статусе здания; провести инженерное обследование аварийных конструкций; разработать проект реставрации и, собственно, выполнить дорогостоящие работы.Первоначальные сроки (один-два года) оказались нереальными. Суд трижды шел навстречу, продлевая «ультиматум», последний раз - до 31 декабря 2024 года. Муниципалитет ссылался на пустой бюджет и бюрократические лабиринты. К 2025 году удалось лишь установить табличку и заключить договор с АО «Бурятгражданпроект» на обследование. Когда очередную отчаянную просьбу об отсрочке до конца 2025 года отклонил районный суд, администрация бросила последний клич – жалобу в Верховный суд Бурятии.В апелляции чиновники Бичуры вывалили на судейский стол кипу документов: 29 писем, запросов, гарантийных обязательств и протоколов. Это была хроника их безнадежных попыток найти деньги.Мольбы к Министерству культуры Бурятии завершились ответом: денег нет, ищите сами. Обращения к правительству республики также принесли либо тишину, либо отписки. Поиск инвесторов и концессионеров тоже не дал никакого результата.Между тем ценовое предложение «Бурятгражданпроекта» – сотни тысяч рублей только на обследование руин. Еще миллионы потребуются на саму реставрацию.Суд первой инстанции остался глух к просьбам муниципалов: отсутствие финансирования - не форс-мажор. Неисполнение решения грозит администрации штрафами, а ее руководителям – ответственностью. Для района, где дороги разбиты, а школы просят денег на новые окна, это финансовый расстрел.Почему район с весьма небогатыми бюджетными возможностями должен тратиться на память о большевиках? Ответ кроется в политике «культурного хлама» десятилетней давности. При бывшем главе Бурятии Вячеславе Наговицыне статус «объекта культурного наследия» (ОКН) регионального значения присваивался с невероятной легкостью. Под раздачу попали купеческие лабазы с прогнившими стенами, заброшенные церкви без крыш, дома, где «бывали» революционеры, как в Бичуре, и другие.Логика была проста: когда Кремль запустит программу восстановления объектов культурного наследия (а такая вероятность была), Бурятия с ее огромным списком ОКН получит баснословные транши. Программа так и не стартовала. Зато прокуроры теперь обязаны требовать сохранения всего, что внесено в реестр. В Бурятии около 2000 ОКН, при этом 80% деревянных домов-памятников – аварийные. На спасение только 100 самых ветхих нужны миллиарды рублей.Что же это за «логово большевиков», ввергающее Бичуру в долговую яму? Речь о старом деревянном здании, где в 1918 - 1919 гг., в разгар Гражданской войны и колчаковской диктатуры, тайно собирались члены подпольной ячейки РКП(б). Их деятельность сводилась к распространению листовок и сбору разведданных о белых частях. После 1920 года дом использовался как склад или жилье и десятилетиями ветшал. Сейчас это не просто руина, а юридическая мина. Ведь для района, где годовой бюджет культуры едва переваливает за 60 млн рублей, это неподъемная ноша.Тем не менее Верховный суд Бурятии вынес апелляционное определение, которое прозвучало как приговор: отсрочка не право, а исключение. Предыдущие три продления и так «подарок». Отсутствие денег не аргумент - муниципалитет обязан пересматривать бюджет, брать кредиты или урезать другие статьи. А письма о поиске денег не заменяют реальных работ.Администрации Бичуры теперь предстоит экстренно выкраивать полмиллиона на обследование и вступать в гонку за миллионами на реставрацию. А дом большевиков тем временем продолжит рассыпаться – возможно, быстрее, чем чиновники найдут на него деньги.История бичурского дома большевиков не анекдот, а симптом системного кризиса. Стремление прежней администрации «наклеить» статус памятника на все подряд ради гипотетических федеральных денег обернулось финансовой удавкой для районов. Прокуроры, выполняя букву закона, вынуждают нищие муниципалитеты разрываться между спасением руин и нуждами живых людей. Пока не произойдет одно из двух: честный пересмотр реестра ОКН – с исключением объектов-«мертвецов» вроде бичурского подполья либо запуск реальной федеральной программы с миллиардным финансированием. Пока этого не случится, скандальные суды будут плодиться, памятники – рассыпаться, а районы – нищать.