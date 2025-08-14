Общество 14.08.2025 в 15:59

В Улан-Удэ меняют директоров сразу в пяти школах и одной гимназии

«Вдыхать новую жизнь» в коллективы этих школ будут молодые и амбициозные руководители
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ проходит масштабная смена школьного руководства. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, в этом году директора поменяются в шести образовательных учреждениях. Новые руководители появятся в гимназии №14, в школах № 18, 43, 55, 20 и 21.

«Причины разные: одни уходят на заслуженную пенсию, другие получают назначение на вышестоящую должность, у третьих личные причины. Такие процессы вполне закономерны», - отметил градоначальник, подчеркнув, что «система дошкольного и среднего образования в Улан-Удэ устойчива и эффективна», а «кадровые изменения – плановые».

Сегодня мэр уже провёл встречу с кандидатами на должности новых директоров.

«Обсудил с ними дальнейшее развитие наших школ, планы на ближайшие годы и на долгосрочную перспективу. В том числе по повышению уровня качества образования в течение всего учебного года, а не только показателей ЕГЭ. Быть директором образовательного учреждения – это непростая, важная и ответственная должность. Уверен, что молодые, амбициозные руководители смогут вдохнуть новую жизнь в коллективы своих школ, повысят мотивацию преподавателей, а учащиеся получат еще более качественные знания как базу для взрослой жизни», - рассказал Игорь Шутенков. 
Следующая новость
