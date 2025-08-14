В Бурятии вводят режим чрезвычайной ситуации

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о введении с 15 августа на территории республики режима «Чрезвычайная ситуация». Это связано с засухой, охватившей целый ряд районов.«Признать сложившуюся обстановку, связанную с почвенной засухой и гибелью урожая, в результате которой на территории Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского и Тарбагатайский районов произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более, чрезвычайной ситуацией», - говориться в тексте документа.Распоряжение рекомендует руководителям органов исполнительной власти республики, «федералам», администрациям муниципальных образований и организаций выполнить комплекс мер, соответствующих режиму ЧС.Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации глава Бурятии возложил на зампреда правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Амгалана Дармаева, а контроль за исполнением своего распоряжения оставил за собой.