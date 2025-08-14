Подсвечивать центр Улан-Удэ будут световые дуги

Работы по благоустройству Александровского сада на финишной прямой. Там уже уложили тротуарную плитку, сформировав дорожки, заасфальтировали парковку, высадили многолетние цветы, крупномерные деревья, смонтировали автополив и установили световые дуги освещения.

– Особое внимание уделили установке малых архитектурных форм – установили световые дуги освещения. Новые светильники визуально создадут световую дорожку. Фактура доломитового кирпича, который здесь применяется впервые, подчеркнет световые дуги. И гулять по обновленному скверу будет удобнее. Для безопасности смонтированы камеры видеонаблюдения, – отметил архитектор проекта Дмитрий Ильин.

Фото: мэрия города