Общество 14.08.2025 в 17:36

Подсвечивать центр Улан-Удэ будут световые дуги

Их установили в Александровском саду
Текст: Елена Кокорина
Подсвечивать центр Улан-Удэ будут световые дуги

Работы по благоустройству Александровского сада на финишной прямой. Там уже уложили тротуарную плитку, сформировав дорожки, заасфальтировали парковку, высадили многолетние цветы, крупномерные деревья, смонтировали автополив и установили световые дуги освещения.

– Особое внимание уделили установке малых архитектурных форм – установили световые дуги освещения. Новые светильники визуально создадут световую дорожку. Фактура доломитового кирпича, который здесь применяется впервые, подчеркнет световые дуги. И гулять по обновленному скверу будет удобнее. Для безопасности смонтированы камеры видеонаблюдения, – отметил архитектор проекта Дмитрий Ильин.

Фото: мэрия города

Теги
сквер

ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

