В Монголии искусственный интеллект ошибочно выписывает дорожные штрафы

Вот уже два месяца как в Улан-Баторе была запущена система, состоящая из более чем 2600 «умных» видеокамер, установленных на 176 перекрестках и съездах в городе. Эти камеры начали отправлять гражданам и водителям информацию о нарушениях правил дорожного движения, включая фотографии и ссылки на конкретные случаи. Но возникли проблемы: ИИ не всегда фиксирует нарушения ПДД корректно, сообщает агентство «Монцамэ».«В ходе экспериментального периода работы системы граждане направляли жалобы и предложения по поводу ошибочных уведомлений о правонарушениях. Мы принимаем эти жалобы, проверяем информацию и направляем откорректированные сообщения. Работа по совершенствованию системы с использованием ИИ начнется со следующей недели. В связи с этим в разделе ссылок для отправки сообщений гражданам создано новое окно обратной связи, которое предлагает шесть вариантов ответа. Например, если автомобиль гражданина не является его собственным, он может активировать соответствующую опцию и отправить ответ. Мы рассмотрим его и исправим информацию», - сообщила Специалист по обучению, исследованиям и связям с общественностью Центра управления дорожным движением Л. Баярцэцэг.Как отмечают специалисты, система видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта позволяет выявлять следующие нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, проезд на красный свет, движение по встречной полосе, остановка на автобусных остановках, неправомерное занятие полосы движения, превышение мгновенной и средней скорости, а также пересечение стоп-линии и сплошной линии.