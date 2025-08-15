В Бурятии лесники тушат грозовые пожары

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено два лесных пожара в Баргузинском и Бичурском районах. Причина их возникновения – удары молний.

- На утро 15 августа действуют два очага возгорания на общей площади два гектара. Угрозы перехода огня на населённые пункты и объекты экономики нет. На тушении работают 32 человека. Сотрудники наземных лесных служб лесной охраны и аваиалесоохраны. Задействовано шесть единиц спецтехники, - рассказали в РАЛХ.

Фото: РАЛХ