Общество 15.08.2025 в 09:02
В Бурятии лесники тушат грозовые пожары
За минувшие сутки обнаружили два возгорания
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено два лесных пожара в Баргузинском и Бичурском районах. Причина их возникновения – удары молний.
- На утро 15 августа действуют два очага возгорания на общей площади два гектара. Угрозы перехода огня на населённые пункты и объекты экономики нет. На тушении работают 32 человека. Сотрудники наземных лесных служб лесной охраны и аваиалесоохраны. Задействовано шесть единиц спецтехники, - рассказали в РАЛХ.
Фото: РАЛХ
