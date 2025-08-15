Заведующая детсадом из Бурятии обогатилась за счет фиктивных работников

В Бурятии предстанет перед судом заведующая муниципальным детским садом «Солнышко» города Закаменск. Она обвиняется в многочисленных эпизодах мошенничества и служебных подлогах (по семь преступлений). В Джидинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РБ завершили расследование уголовного дела.Женщина с мая 2019-го по декабрь 2023 года похищала бюджетные деньги – всего более 700 тысяч рублей. Она издавала фиктивные приказы о приеме на работу в детсад знакомых местных жителей. Те никакой работы не выполняли, а перечисленную им зарплату передавали заведующей.Кроме того, в дошкольном учреждении работали ее родственники. Обвиняемая, продолжая воровать бюджетные средства, вносила в табеля учета отработанного ими времени завышенные сведения либо недостоверные данные о выполнении работы по совместительству на других ставках.«Похищенными таким путем денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. На основании ходатайства следователя женщина в рамках уголовного дела временно отстранена от занимаемой должности. Также наложен арест на ее имущество», - отметили в СУ СКР по Бурятии.Во время предварительного расследования удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.