В Улан-Удэ «горело» отделение Сбербанка

Накануне МЧС Бурятии успешно проведено совместное пожарно-тактическое занятие с сотрудниками Сбербанка. Банковских работников научили как себя вести в случае обнаружения возгорания в здании.

- До прибытия огнеборцев Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона из здания самостоятельно эвакуировались 228 человек. На втором этаже в помещении серверной было обнаружено загорание. Со слов администрации объекта, в здании находился один человек. Он был обнаружен и спасён с использованием дыхательного аппарата, - рассказали в МЧС республики.

Всего привлекались четыре человека и одна единица техники МЧС России.

Фото: Сбербанк