15.08.2025 в 09:31

В Бурятии благоустраивают источник Халюта

Работы планируют завершить в конце августа
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Николая Емонакова
Фото: ТГ-канал Николая Емонакова
В Иволгинском районе Бурятии благоустраивают источник Халюта. Здесь строят тропу, устанавливают новую площадку для отдыха, где поставят раздевалку, скамейки, место, где каждый сможет принять грязевую ванну.

Также обустроят специальный «карман» для набора аршана. И на территории источника планируют установить новые беседки, туалеты, оборудовать парковку. Накануне на месте побывал глава района Николай Емонаков.

«Работы идут полным ходом, и мы надеемся завершить их в конце августа», - сказал Емонаков.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
