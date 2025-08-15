В Монголии развернули борьбу с сурками

В Монголии в целях профилактики инфекционных заболеваний людей и животных ежегодно с 15 августа по 15 октября на контрольно-пропускных пунктах столицы организуются проверки автотранспорта на предмет наличия сурков - переносчиков бубонной чумы. Монголия считает неблагополучной по данному заболеванию страной. В этом году стационарные контрольно-пропускные пункты будут работать круглосуточно, сообщает портал «Новости Монголии».На несанкционированных дорогах круглосуточно будут работать районные мобильные патрули. В ходе первых 58 операций на контрольно-пропускном пункте было обнаружено 168 сурков, которых передали в Департамент по зоонозам Монголии. На 58 нарушителей наложен штраф в размере 17 миллионов тугриков.В 2024 году в ходе 252 операций было выявлено 630 сурков, которых передали в соответствующие органы. Тогда очаги бубонной чумы были зарегистрированы в 17 аймаках и 133 сомонах Монголии.Проверки также были проведены в шести районах Улан-Батора и в его зелёной зоне. В ходе проверки выяснилось, что в период действия запрета на охоту были добыты 216 сурков, один серый волк, две лисицы, один кабан и 178 рыб. Нарушения были выявлены также в жилых зонах, включая перевозку, продажу и покупку животных. За эти нарушения был наложен штраф в размере 26 миллионов тугриков.