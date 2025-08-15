В Бурятии у рыбака суд конфисковал моторную лодку

В Бурятии 53-летнего жителя Северо-Байкальского района осудили за браконьерство. Мужчина незаконно выловил 56 хвостов омуля, во время которого и был задержан инспекторами рыбохраны.

- Судом установлено, что в июне текущего года мужчина, используя рыболовные сети, незаконно добыл в запретный нерестовый период в акватории озера Байкал 56 особей омуля. Размер причиненного ущерба превысил 200 тыс. рублей и уже добровольно возмещен в полном объёме, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 180 часов обязательных работ и конфисковал его моторную лодку. Рыболовные сети были уничтожены.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура