В Бурятии медики спасли женщину с анафилактическом шоком после укуса осы

Бригаду «скорой» поблагодарила дочь пациентки
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал «Скорая помощь 03»
Жительница Бурятии поблагодарила бригаду «скорой» за спасение матери. 1 августа женщина попала в большую беду – у нее случился анафилактический шок после укуса осы.

В состав бригады вошли фельдшер Долгор Зыгбина, санитар Вероника Майтаева и водитель Александр Стулев. А фельдшеры оперативного отдела Эржена Будаева и Юлия Степаненко первыми приняли вызов и незамедлительно отправили на место коллег.

«Остановка дыхания, потеря сознания – этот кошмар стал реальностью. Но благодаря быстрому реагированию и грамотным действиям медиков, жизнь моей мамы была спасена. Ваша быстрота и уверенность стали залогом того, что сейчас мама будет отмечать свой 60-летний юбилей!», - написала дочь пациентки.
