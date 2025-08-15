В Бурятии медики спасли женщину с анафилактическом шоком после укуса осы

Жительница Бурятии поблагодарила бригаду «скорой» за спасение матери. 1 августа женщина попала в большую беду – у нее случился анафилактический шок после укуса осы.В состав бригады вошли фельдшер Долгор Зыгбина, санитар Вероника Майтаева и водитель Александр Стулев. А фельдшеры оперативного отдела Эржена Будаева и Юлия Степаненко первыми приняли вызов и незамедлительно отправили на место коллег.«Остановка дыхания, потеря сознания – этот кошмар стал реальностью. Но благодаря быстрому реагированию и грамотным действиям медиков, жизнь моей мамы была спасена. Ваша быстрота и уверенность стали залогом того, что сейчас мама будет отмечать свой 60-летний юбилей!», - написала дочь пациентки.