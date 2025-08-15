Общество 15.08.2025 в 10:17
Осужденных женщин в Бурятии научили рисовать на камнях
Художественные работы они создавали с помощью кистей и красок
Текст: Карина Перова
В Бурятии провели необычный мастер-класс в исправительной колонии № 7. Осужденных женщин научили рисовать на камнях. Занятия организовала начальник отряда Елена Иванова.
Перед нанесением рисунка участницы подготовили камни – зачистили и загрунтовали поверхность. Художественные работы они создавали с помощью кистей и красок, смешивая цвета и подбирая гармоничные оттенки. Занятия длились полтора часа, у каждой женщины получились уникальные изображения.
«Подобные мероприятия не только развивают творческие способности, но и помогают создать благоприятный психологический климат в коллективе. Администрация колонии планирует и в дальнейшем проводить занятия, направленные на раскрытие талантов осуждённых», - прокомментировали в УФСИН по Бурятии.
