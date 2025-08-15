Общество 15.08.2025 в 11:05

Лучшие хирурги страны избавили жителя Бурятии от десятилетнего недуга

Операция прошла в Республиканской больнице
Текст: Елена Кокорина
Лучшие хирурги страны избавили жителя Бурятии от десятилетнего недуга

Десятилетнее заболевание жителя Бурятии осталось в прошлом, благодаря проведенной накануне операции в стенах Республиканской клинической больницы. Избавиться от недуга в виде аденомы предстательной железы местным хирургам помогали ведущие урологи из Кемерово и Томска.

Коллеги из соседних городов провели показательную операцию накануне научно-практической конференции «Байкальские урологические чтения». На операционном столе оказался пациент с гиперплазией предстательной железы – это доброкачественное образование простаты, которым страдают большая часть мужчин пожилого возраста.

Во время операции использовался лапароскопический доступ – это малоинвазивный метод, который помогает избавиться именно от крупных аденом, минимизировать травму и ускорить восстановление.

- Несмотря на то, что методика нами уже освоена, все же операция высокотехнологичная и подобный обмен опытом необходим для совершенствования практики. Евгений Волокитин и Андрей Гураль – одни из ведущих урологов нашей страны, их подход, техника и тонкости при проведении операции полезны, - отметил заведующий урологическим отделением Республиканской больницы Иван Проненко.

Добавим, что аденома предстательной железы весьма распространенное заболевание, встречающееся у каждого четвертого мужчины старше 40 лет. Снизить риски возникновения помогут регулярные занятия спортом, езда на велосипеде, ходьба, а также ведение активной половой жизни.

Фото:Республиканская больница им. Семашко

