Общество 15.08.2025 в 11:13
В Бурятии потихоньку шерстят таксистов
Рейдов много, а выявленных нарушителей – не очень
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники Минтранса совместно с инспекторами ГИБДД продолжают рейды по выявлению таксистов-нарушителей. Как сообщили в министерстве, с 1 июня по 14 августа проведено 20 таких мероприятий.
«Всего составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за отсутствие шашки и путевого листа. Кроме того, выявлены пять водителей, которые работали без разрешения, т.е. оказывали услуги пассажирских перевозок незаконно. На каждого составлен акт, материалы переданы в МВД для принятия мер», - рассказали в министерстве.
Как отметил врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Владимир Кружихин, чтобы пассажиры могли спокойно пользоваться услугами такси, такие рейды проводятся регулярно.
«Специалисты проверяют наличие предрейсового технического и медосмотра, разрешения на деятельность такси, путевого листа, а также соблюдение требований по размещению шашки, цветографической схемы и информации в салоне такси», - сообщил он.
