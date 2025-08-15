В Бурятии потихоньку шерстят таксистов

В Бурятии сотрудники Минтранса совместно с инспекторами ГИБДД продолжают рейды по выявлению таксистов-нарушителей. Как сообщили в министерстве, с 1 июня по 14 августа проведено 20 таких мероприятий.«Всего составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за отсутствие шашки и путевого листа. Кроме того, выявлены пять водителей, которые работали без разрешения, т.е. оказывали услуги пассажирских перевозок незаконно. На каждого составлен акт, материалы переданы в МВД для принятия мер», - рассказали в министерстве.Как отметил врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Владимир Кружихин, чтобы пассажиры могли спокойно пользоваться услугами такси, такие рейды проводятся регулярно.«Специалисты проверяют наличие предрейсового технического и медосмотра, разрешения на деятельность такси, путевого листа, а также соблюдение требований по размещению шашки, цветографической схемы и информации в салоне такси», - сообщил он.