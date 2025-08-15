Общество 15.08.2025 в 11:33

Подравшегося кота ветеринары Улан-Удэ спасли от потери глаза

В конъюнктивальном мешке у него обнаружили инородное тело
Текст: Елена Кокорина
Подравшегося кота ветеринары Улан-Удэ спасли от потери глаза

Жители Улан-Удэ принесли в ветеринарную городскую клинику кота с явно проблемным глазом, который приобрел такой вид после очередной стычки с местными хвостатыми забияками. Кот постоянно «щурил» глаз, у него наблюдалось постоянное слезотечение и периодический зуд.

- После тщательного осмотра было обнаружено, что в конъюнктивальном мешке присутствует спрессованный пучок шерсти. Вероятно, во время драки с другим котом, была получена травма и попадание инородного тела. Лечение в этом случае – это устранения первопричины, после этого эпителий конъюнктивы восстанавливается и заживает в течение нескольких дней. При необходимости ветеринарный врач назначит глазные капли для снятия воспаления и (или) подавления развития бактерий, - рассказали ветеринары.

Сейчас Барсик уже пошел на поправку и глаз его приходит в норму. Если и вашему питомцу требуется помощь, можете обратиться в городскую ветклинику по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, телефон: 43-79-71 или ее филиалы по ул. Шульца, д. 4, телефон: 18-00-25 и по ул. Родины, д. 11, телефон: 18-00-05

Фото: Горветклиника

