У жителей Бурятии блокируют карты

МВД по Бурятии зафиксировало почти 20%-ный рост числа IT-мошенничеств за первое полугодие 2025 года. В этом году выявлено 3404 случая, а за аналогичный период 2024 года их насчитывалось 2691.Таким образом, в республике пока что не удается переломить ситуацию с киберпреступлениями. Впрочем, мы в этой беде не одни.Правда несколько обнадеживает статистика снижения ущерба. Так, в Бурятии за шесть месяцев 2024 года граждане потеряли 337 млн 601 тыс. рублей. За аналогичный период этого года ущерб составил 279 млн 550 тыс. рублей – снижение на 17,2%. Эксперты отмечают, что одной из действенных мер против мошенников может стать блокировка подозрительных переводов жертв киберпреступников. Но не обошлось без проблем и тут.Многие клиенты столкнулись с частыми блокировками денег на картах. Банки могут удерживать средства на срок более 30 дней, а иногда и дольше. Кредитные организации блокируют счета граждан из-за операций, которые выглядят подозрительно — опасения банков вызывают даже несколько переводов друзьям или оплата переводом в магазине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Банки.ру».С 1 июня 2025 года в России вступил в силу ряд поправок в «антиотмывочный» Закон № 115-ФЗ, который расширяет полномочия Росфинмониторинга по приостановке операций граждан в рамках борьбы с дропперами. Теперь уполномоченный орган принимает решение о приостановлении операций с денежными средствами или имуществом на срок до десяти дней без обращения в суд. Это происходит в случае подозрений, что средства получены преступным путем и используются для легализации доходов.Кроме того, 30 мая вступило в силу правило, по которому максимальная сумма разовых переводов без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности должна составлять не более 100 тыс. рублей (или эквивалент в валюте). 15 мая также вступил в силу закон, который ограничил возможности для дропперов — подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками денег.Как сообщает РБК, банк может заблокировать деньги на несколько месяцев. Клиенты часто жалуются на препятствия со стороны службы поддержки или задержку сроков рассмотрения заявления на вывод средств. При этом нередко блокируются основные счета граждан — например, в одном случае клиент не мог вывести свою пенсию. Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов - и другим схемам, которые используются теневым бизнесом, отмечают эксперты.Больше всего жалоб поступает на «МТС Деньги» — клиенты сервиса чаще других пишут отзывы о блокировке карт. В двух случаях средства удерживались около полугода. В схожей ситуации оказался ряд клиентов ВТБ. Один из них пожаловался на блокировку счета на полгода, еще один — на четыре месяца. Помимо того, еще два клиента сообщили о заморозке денег на срок около месяца. С похожей ситуацией столкнулся и зарплатный клиент Газпромбанка, который также ждал разблокировки средств на своей карте четыре месяца.Эксперты отмечают, что разблокировка может занимать недели из-за многоуровневых проверок и необходимости подтверждать законность происхождения средств.Как сообщила пресс-служба ВТБ в комментарии ТАСС, разблокировка счетов затягивается из-за неполных пояснений или документов со стороны клиентов. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется оперативно и в полном объеме предоставлять ответы на запросы своего обслуживающего банка.Чтобы избежать блокировки счета, рекомендуется не совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, никому не передавать свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк, не сообщать посторонним людям реквизиты своей карты, коды из СМС-сообщений или пуш-уведомлений и никуда не пересылать деньги, которые пришли к вам якобы по ошибке.Жители Бурятии в соцсетях также нередко жалуются на задержки и блокировки переводов, особенно при частых переводах и на крупные суммы.Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский рекомендует жителям республики не менее трети от своих ежедневных трат совершать наличными.- Когда у вас в кошельке есть деньги, это ваши деньги. А те, что лежат на карте, это банк их контролирует и всегда может временно лишить вас доступа к ним. Под различными предлогами. Это особенно актуально в наше неспокойное время, когда участились проблемы с интернет-связью, - сообщил он.Также не рекомендуется использовать схемы, которые банки могут расценить как отмывание денег: частые мелкие переводы, переводы между личными счетами через третьих лиц и т. д. Также одной из причин для блокировки является необычно крупная сумма, которую клиент переводит. Причем имеет значение, переводил ли раньше клиент на данный счет какие-то средства или нет. Поэтому первый перевод могут заблокировать сразу, если переводится крупная сумма. И алгоритм успешных проводок может заключаться в том, чтобы первая сумма была небольшой. А на следующий день переводы могут пойти легче.В банке ВТБ отмечают, что кредитные организации в рамках закона должны защищать интересы своих пользователей. Для этого они контролируют безопасность совершения платежей, пресекают незаконные операции. Как отмечают в банке, «перечисление больших сумм во многих случаях покажется подозрительным. Может оказаться, что клиента атаковали мошенники, он скрывает доходы или выводит капитал за границу. Сомнительной будет ситуация с регулярным снятием крупных сумм наличных или перечисление их на другие счета с последующим снятием. Если речь идет о стандартном денежном переводе, банк обязан его провести при наличии требуемого остатка на счету клиента. Операцию не заблокируют, если она укладывается в лимит — он устанавливается на единоразовый перевод, перечисления в течение суток или месяца. Его размер зависит от условий, тарифа карты и других нюансов».В «Альфа-банке» отмечают, что «в положениях и методических рекомендациях Центробанка закреплены признаки, по которым банковская операция может считаться подозрительной». Например, в тех случаях, когда клиент периодически совершает крупные сделки по обороту цифровой валюты. Либо регулярно и быстро обналичивает не менее трети поступающих на счет денег. С особенным вниманием банк относится к операциям, при которых крупные суммы поступают на карту от других лиц, после чего ее держатель сразу совершает перевод либо снимает их.1. Не переводить и не снимать деньги других людей. Даже если это родственники или друзья.2. Не отдавать свою карту другим людям. Они могут использовать ее для транзита (запутывания схем расчетов) или обналичивания денег.3. Если деньги зачислялись на счет безналичным путем, то лучше так их и тратить. Наличные снимайте в крайнем случае.4. Не используйте карты в незаконной предпринимательской деятельности. Если занимаетесь бизнесом, оформите специальную карту.5. Не соглашайтесь быть формальным руководителем бизнеса, если реально не будете вести его дела.6. Сохраняйте документы, которые подтверждают законность полученных денег.7. Не уклоняйтесь от вопросов банка.В целом эксперты не всегда могут объяснить причины блокировок. Одно известно точно – переводы по мобильному банку на рынках, таксистам или в маршрутках надо прекращать немедленно, поскольку слишком частые переводы также являются подозрительными для системы.Фото «Номер один»