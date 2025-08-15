Общество 15.08.2025 в 13:02
В Бурятии прокуроры нашли нарушения на Селенгинском ЦКК
Они касались сферы охраны труда
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура проверила Селенгинский ЦКК на предмет соблюдения законодательства об охране труда. Как выяснилось, с этим на предприятии есть проблемы.
«Установлено, что в нарушение нормативных требований сотрудники предприятия допускались к работе без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда», - сообщили в надзорном ведомстве.
По итогам проверки прокурор Кабанского района внес директору комбината представление. А виновное должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 17 тысяч рублей.
Как уточнили в прокуратуре, на данный момент выявленные нарушения на ЦКК устранены.
Отметим, проблемы с охраной труда на ЦКК были и раньше. Так, в апреле 2022 года на комбинате погибли сразу пять рабочих. Расследование пришло к выводу, что в трагедии виноваты четыре руководящих работника предприятия. Их обвинили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
А в феврале 2024 года на ЦКК случилось еще одно крупное происшествие: четверо работников получили ожоги от горячей массы целлюлозы. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По итогам расследования на скамье подсудимых оказались механик варочно-промывного цеха и мастер по ремонту и монтажу оборудования.
