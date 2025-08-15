Общество 15.08.2025 в 13:02

В Бурятии прокуроры нашли нарушения на Селенгинском ЦКК

Они касались сферы охраны труда
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуроры нашли нарушения на Селенгинском ЦКК
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии прокуратура проверила Селенгинский ЦКК на предмет соблюдения законодательства об охране труда. Как выяснилось, с этим на предприятии есть проблемы.

«Установлено, что в нарушение нормативных требований сотрудники предприятия допускались к работе без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда», - сообщили в надзорном ведомстве. 

По итогам проверки прокурор Кабанского района внес директору комбината представление. А виновное должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 17 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре, на данный момент выявленные нарушения на ЦКК устранены. 

Отметим, проблемы с охраной труда на ЦКК были и раньше. Так, в апреле 2022 года на комбинате погибли сразу пять рабочих. Расследование пришло к выводу, что в трагедии виноваты четыре руководящих работника предприятия. Их обвинили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц). 

А в феврале 2024 года на ЦКК случилось еще одно крупное происшествие: четверо работников получили ожоги от горячей массы целлюлозы. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По итогам расследования на скамье подсудимых оказались механик варочно-промывного цеха и мастер по ремонту и монтажу оборудования.
Теги
прокуратура селенгинский цкк нарушение

Все новости

В Бурятии определили кандидатов на пост главы Муйского муниципального округа
15.08.2025 в 13:35
В полиции Бурятии раскрыли имя героя, спасшего ребенка с отеком Квинке
15.08.2025 в 13:09
В Бурятии прокуроры нашли нарушения на Селенгинском ЦКК
15.08.2025 в 13:02
В Бурятии большевики пустили под откос бюджет целого района
15.08.2025 в 12:32
В селе Бурятии пьяный водитель без прав рассекал на «Жигулях»
15.08.2025 в 12:23
В Улан-Удэ продавщица пошла под суд за продажу алкоголя подростку
15.08.2025 в 12:15
Улан-удэнцы подложили свинью работникам ТГК-14
15.08.2025 в 11:49
Подравшегося кота ветеринары Улан-Удэ спасли от потери глаза
15.08.2025 в 11:33
В Бурятии потихоньку шерстят таксистов
15.08.2025 в 11:13
Лучшие хирурги страны избавили жителя Бурятии от десятилетнего недуга
15.08.2025 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В полиции Бурятии раскрыли имя героя, спасшего ребенка с отеком Квинке
Автоинспектор оперативно доставил девочку и ее мать в больницу
15.08.2025 в 13:09
В Бурятии большевики пустили под откос бюджет целого района
Прокуратура требует вложить миллионы в полуразрушенный дом, где собирались подпольщики
15.08.2025 в 12:32
Подравшегося кота ветеринары Улан-Удэ спасли от потери глаза
В конъюнктивальном мешке у него обнаружили инородное тело
15.08.2025 в 11:33
В Бурятии потихоньку шерстят таксистов
Рейдов много, а выявленных нарушителей – не очень
15.08.2025 в 11:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru