Общество 15.08.2025 в 15:39
В Бурятии жители села живут без электричества со времён СССР
10 лет назад село хотели запитать от солнечных батарей, но этот проект умер
Текст: Андрей Константинов
На плачевную ситуацию в селе Курбулик на берегу Байкала обратили внимание в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Местные жители рассказали «фронтовикам», электричества у них нет еще со времён СССР. Раньше в селе стояла дизельная электростанция, но она уже давным-давно не работает. Чтобы как-то выжить, сельчане устанавливают себе генераторы – единственный альтернативный источник электроэнергии. Но пользоваться ими дорого - бывает, что жители тратят всю месячную пенсию на топливо.
Между тем, жизнь в селе, где сейчас живёт около 100 человек, кипит. Оно находится в красивейшей местности на берегу Байкала и является излюбленным местом у туристов.
«Власти района о проблеме знают, но на вопросы людей не дают пояснений. Народный фронт обратился в администрацию Баргузинского района. Солнечные батареи могли бы стать выходом из ситуации, сделав село у Байкала экологичным проектом региона», - отмечают представители Народного фронта.
Местные жители рассказали «фронтовикам», электричества у них нет еще со времён СССР. Раньше в селе стояла дизельная электростанция, но она уже давным-давно не работает. Чтобы как-то выжить, сельчане устанавливают себе генераторы – единственный альтернативный источник электроэнергии. Но пользоваться ими дорого - бывает, что жители тратят всю месячную пенсию на топливо.
Около 10 лет назад в селе планировали установить солнечные батареи и даже поставили под них опоры. Но дальше дело не продвинулось. Сейчас опоры ржавеют под дождем.
«Власти района о проблеме знают, но на вопросы людей не дают пояснений. Народный фронт обратился в администрацию Баргузинского района. Солнечные батареи могли бы стать выходом из ситуации, сделав село у Байкала экологичным проектом региона», - отмечают представители Народного фронта.
Тегиэлектричество ОНФ