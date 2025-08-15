В Бурятии жители села живут без электричества со времён СССР

Около 10 лет назад в селе планировали установить солнечные батареи и даже поставили под них опоры. Но дальше дело не продвинулось. Сейчас опоры ржавеют под дождем.











На плачевную ситуацию в селе Курбулик на берегу Байкала обратили внимание в региональном отделении Общероссийского народного фронта.Местные жители рассказали «фронтовикам», электричества у них нет еще со времён СССР. Раньше в селе стояла дизельная электростанция, но она уже давным-давно не работает. Чтобы как-то выжить, сельчане устанавливают себе генераторы – единственный альтернативный источник электроэнергии. Но пользоваться ими дорого - бывает, что жители тратят всю месячную пенсию на топливо.Между тем, жизнь в селе, где сейчас живёт около 100 человек, кипит. Оно находится в красивейшей местности на берегу Байкала и является излюбленным местом у туристов.«Власти района о проблеме знают, но на вопросы людей не дают пояснений. Народный фронт обратился в администрацию Баргузинского района. Солнечные батареи могли бы стать выходом из ситуации, сделав село у Байкала экологичным проектом региона», - отмечают представители Народного фронта.