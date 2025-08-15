Общество 15.08.2025 в 16:06

В Кабанском районе Бурятии строят новую школу

Она будет состоять из семи функциональных блоков разной этажности
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии строят новую школу
В селе Оймур в Кабанском районе продолжается строительство новой современной школы, рассчитанной на 150 учащихся. Как сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии, на возведение объекта направлено более 500 миллионов рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на площадке проходит устройство фундаментов, стен подвального этажа и колонн. Параллельно выполняется гидроизоляция стен подвала и их теплоизоляция, а также обратная засыпка пазух котлована. Сдача объекта намечена на будущий год», - рассказали в УКСе. 
 
Новая школа спроектирована как комплекс из семи функциональных блоков разной этажности. В блоке А разместятся кабинеты старших классов, учительская и школьный музей. Блок Б предназначен для начальных классов и включает учебные кабинеты и игровую комнату. Блок В состоит из обеденного зала на 80 посадочных мест и библиотеки. Блок Г включает пищеблок и помещения для спортзала, актовый зал и административные кабинеты. Блок Д — одноэтажный спортзал, а блок Е — мастерская по металлу и дереву. 

 
Напомним, единственная школа в этом селе была возведена более века назад. За прошедшие годы деревянное здание значительно обветшало и пришло в аварийное состояние. Новое образовательное учреждение позволит создать безопасную и современную среду для обучения.

Фото: Управление капитального строительства
