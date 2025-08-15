Общество 15.08.2025 в 16:13
В центре Улан-Удэ перекроют участок дороги из-за бегунов
На площади Советов пройдет акция «От Победы к Победе»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на площади Советов 17 августа в 15:00 стартует международная беговая акция мира, памяти, дружбы и взаимопонимания «От Победы к Победе».
В связи с этим будет перекрыт участок автодороги: ул. Ербанова, ул. Коммунистическая от д. 47, ул. Балтахинова до трамвайной остановки «Мемориал Победы».
Эта акция, посвященная 80-летию Великой Победы, проходит через 31 город в 25 регионах России. Профессиональные спортсмены и любители бега пронесут священный огонь Победы через всю страну.
Возрастное ограничение 6+
