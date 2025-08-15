В центре Улан-Удэ перекроют участок дороги из-за бегунов

В Улан-Удэ на площади Советов 17 августа в 15:00 стартует международная беговая акция мира, памяти, дружбы и взаимопонимания «От Победы к Победе».В связи с этим будет перекрыт участок автодороги: ул. Ербанова, ул. Коммунистическая от д. 47, ул. Балтахинова до трамвайной остановки «Мемориал Победы».Эта акция, посвященная 80-летию Великой Победы, проходит через 31 город в 25 регионах России. Профессиональные спортсмены и любители бега пронесут священный огонь Победы через всю страну.Возрастное ограничение 6+